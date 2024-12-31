Как продлить время работы телефона на одном заряде. Три "золотых" совета

Простые советы помогут сохранить заряд

В реалиях регулярных, а иногда и внезапных отключений электроэнергии из-за последствий российских атак, важно знать, как продолжить работу смартфона на одном заряде. Есть несколько простых шагов, которые в этом помогут.

Чтобы телефон как можно дольше не садился после зарядки, следует обратить внимание на яркость экрана, пишет сайт itechua. У многих она на максимальном уровне, хотя нужно это не всегда. Снижение уровня яркости поможет сэкономить энергию. В телефонах с AMOLED-экранами следует включить черный режим. Он помогает экономить батарею, ведь черный цвет на таких экранах почти не потребляет энергию.

Второй шаг, который поможет сэкономить энергию – включение режима сбережения батареи. При этом останавливается работа фоновых приложений, что позволяет телефону дольше держать заряд.

Кроме того, эксперты рекомендуют самостоятельно проверить, какие приложения работают в фоновом режиме. Причина быстрой разрядки телефона может быть именно в них. Если обнаружены ненужные программы, их следует удалить с устройства.

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