Телефон имеет скрытые возможности. Об этих пяти секретных функциях знают не все

Они делают пользование устройством более комфортным

С помощью обычных действий можно продлить время работы телефона на одном заряде, а кроме того, телефоны имеют еще несколько нужных функций. Они могут пригодиться, хотя знают о них не все.

"Телеграф" рассказывает о скрытых возможностях современных телефонов. Они могут вывести пользование ими на другой уровень.

Управление жестами

Современные смартфоны позволяют управлять ими на расстоянии благодаря распознаванию жестов. Достаточно сделать несколько движений рукой, чтобы активировать воспроизведение музыки или совершить вызов. Следует заметить, что эта опция доступна только на моделях, где она была предусмотрена производителем.

Тайные коды

В память телефона заложены специальные цифровые коды, которые открывают доступ к разнообразной технической информации, включая подробную статистику потребления заряда. С помощью таких комбинаций можно также сделать полный сброс настроек.

Защита зрения

Для удобного чтения с экрана разработчики создали особый режим, который оптимизирует яркость дисплея и уменьшает нагрузку на глаза. Активировать эту функцию можно через "Специальные возможности" в настройках телефона. Дополнительно подобные настройки часто встроены в приложения для чтения.

Встроенные развлечения

Операционные системы смартфонов часто содержат скрытые игры. Среди них как классические варианты типа "змейки" или "тетриса" так и уникальные разработки, созданные специально для конкретной модели.

Смартфон как пульт

Благодаря встроенному инфракрасному передатчику, большинство современных телефонов можно использовать как универсальный пульт дистанционного управления. В зависимости от модели и установленного программного обеспечения смартфон способен управлять телевизором, кондиционером и другой бытовой техникой.

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