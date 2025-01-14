Телефон перегревается? Нужно это немедленно остановить

Чрезмерное использование телефона – одна из частых причин перегрева.

Не только мороз вреден для телефона, но и перегрев. Он может возникнуть из-за внешних или внутренних факторов.

Длительное воздействие высоких температур может необратимо повредить ваш гаджет. Как этого избежать? Есть несколько простых правил.

Снять чехол

Если ваш смартфон в чехле – снимите его, хотя бы на время.

Извлеките телефон из кармана

Если возможно, не держите телефон в кармане, когда на улице жарко или в теплом помещении. Если вы держите его в кармане, он будет достаточно близко к коже, поэтому поглощать много тепла тела.

Отрегулируйте параметры

Чем выше яркость, тем больше используется аккумулятор, поэтому это первая настройка, которую нужно снизить до минимума. Отключение Интернета также может ограничить использование аккумулятора. Если возможно, на время переведите его в режим полета.

Во избежание перегрева выключите устройство.

Самый простой способ охладить устройство – это отключить его. Не стоит использовать наружные охладители и тем более класть телефон в холодильник – это может окончательно его повредить.

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