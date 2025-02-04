Работают быстро и не тормозят. ТОП-3 телефона с хорошей памятью до 5 тысяч гривен

Важно не ошибиться с выбором, опираясь на собственные нужды

По цене до 5 тысяч гривен можно купить телефон с достаточно мощной батареей. Однако для некоторых более важна оперативная память, и для таких людей в этом ценовом диапазоне также есть предложения.

"Телеграф" рассказывает, какие смартфоны с оперативной памятью от 128 ГБ можно купить в Украине по цене до 5 тысяч гривен. Чем больше оперативной памяти в смартфоне, тем быстрее пользователь получает доступ к программам и переключается между ними без задержек. А встроенная память дает возможность хранить большое количество файлов.

Большинству пользователей обычно хватает 64 ГБ памяти, хотя все чаще люди ищут варианты смартфонов со 128 ГБ или 256 ГБ. Смартфон на 128 ГБ может хранить в среднем:

900 фотографий

60 минут видео в формате UHD

1000 песен

100+ приложений и игр

20 фильмов

Xiaomi Redmi A3 — 3 699 грн

128 ГБ встроенной памяти и поддержка microSD (до 1 ТБ). Аккумулятор смартфона имеет емкость 5000 мАч и поддерживает зарядку 10 Вт через порт USB-C. Redmi A3 имеет три варианта цвета – оливково-зеленый, черный и синий.

Nokia 215 — 2 539 грн

Кнопочный телефон со встроенной памятью 128 ГБ. Неплохой вариант для пожилых людей. Телефон поддерживает LTE и облачные приложения, которые предоставляют новости, прогнозы погоды, а также возможность просмотра видео в YouTube Shorts. Ранее кнопочные Nokia не имели таких функций.

Blackview A100 6/128GB — 4 630 грн

Встроенный накопитель 128 ГБ и поддержка microSD до 128 ГБ. В комплектацию входит блок питания, кабель зарядки type-C, скрепка для извлечения слота карт памяти и nano-Sim. IPS дисплей с разрешением 1080*2400 и PPI 395, что достаточно хорошо для бюджетного смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие телефоны с хорошей батареей в Украине можно купить по цене до 8 тысяч гривен. Они способны днями работать на одном заряде.