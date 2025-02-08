Укр

Три телефона до 6 тысяч гривен, которые не разочаруют

Автор
Елена Руденко
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Автор
Современную жизнь трудно представить без смартфона
Современную жизнь трудно представить без смартфона. Фото Freepik

На них не обязательно тратить большие деньги

В Украине можно приобрести неплохие бюджетные смартфоны. По цене до 6 тысяч гривен можно выбрать достойные варианты.

"Телеграф" рассказывает о хороших телефонах по цене до 6 тысяч гривен. Выбирать нужно основываясь на собственных потребностях.

Xiaomi Redmi 14C — 5 999 гривен

Одно из главных преимуществ Redmi 14C – это аккумулятор на 5160 мАч, который обеспечивает до 1,5 дня автономной работы при умеренном использовании. Также среди преимуществ – премиальный дизайн и качественная камера: двойная основная камера: 50 Мп + AI, фронтальная 13 Мп. Модель называют идеальной для тех, кто хочет иметь качественный смартфон, но имеет ограниченный бюджет.

Samsung Galaxy A06 — 4 599 гривен

Главное преимущество смартфона – автономность, ведь Galaxy A06 имеет батарею на 5 000 мАч, что позволяет ему работать на одном заряде полтора-два дня. Телефон не подходит геймерам и тем, кто имеет высокие требования к дисплею. Однако это будет хорошим выбором для тех, кто ищет надежный и бюджетный телефон. Galaxy A06 оснащен двумя задними камерами: 50 Мп + 2 Мп, фронтальная 8 Мп. Он имеет 128 ГБ встроенной памяти.

Motorola G24 Power — 5 999 гривен

Батарея 6000 мАч дает поразительную автономность работы. Также имеет большой объем встроенной памяти – 256 ГБ. Телефон оснащен 6.6-дюймовым экраном с разрешением 1612×720 пикселей. Имеет два модуля камер: главный 50 МП и макро 2 МП, что позволяет делать фото высокого качества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ТОП-3 телефонах с мощной батареей до 9 тысяч гривен. Их можно не заряжать днями.

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