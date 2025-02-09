Это приложение постоянно "пожирает" память на телефоне: как быстро решить проблему
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Эту процедуру желательно проводить пару раз в неделю
Многие сталкиваются с проблемой нехватки памяти на телефоне и даже не подозревают, что приложения могут впустую "воровать" ее изо дня в день. Одним из таких является TikTok, в котором копится кэш, и засоряет устройство.
"Телеграф" рассказывает, как чистить память с помощью этого приложения, удаляя остаточные файлы. За несколько простых действий можно освободить пару сотен мегабайт.
Если вы являетесь активным пользователем "ТикТока", снимаете видео, используете маски, эффекты и прочее, то как минимум раз в неделю заходите в настройки, чтобы очистить кэш.
Стоит учесть, что что после чистки кэша и загрузок ваши черновики с видео не будут удалены. В то же время прогруженные ранее эффекты могут удалиться. Потому, лучше заранее добавить их в избранное, чтобы не потерять.
Как почистить кэш в TikTok
- Открываем приложение TikTok на вашем смартфоне;
- Заходим в меню в верхнем правом углу;
- Выбираем раздел "Параметры и конфиденциальность";
- Далее находим "Освобождение места";
- Очищаем кэш и загрузки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как просто и быстро очистить кэш в приложении Telegram. В случае активного использования этого мессенджера, всего за неделю он может копить в себе примерно 1 ГБ ненужных остаточных файлов. Избавиться от них можно всего в несколько кликов. Этот способ отлично поможет справиться с нехваткой памяти на устройстве.