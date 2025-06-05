Слизни будут убегать из огорода: как избавиться от этих вредителей

Эффективные лайфхаки, как бороться со слизнями в саду и на огороде без химикатов

Нашествие вредителей может испортить урожай. Даже муравьи могут доставить немало хлопот. Что же говорить за улиток и слизней.

"Телеграф" собрал семь способов, как избавиться от слизняков без химикатов. Если несколько из них применять одновременно – можно добиться немалого эффекта. Считается, что наиболее эффективным способом является сбор и выбрасывание слизней. Однако он достаточно трудозатратен.

Пасхи для улиток

Ловушка с пивом: закопайте неглубокие емкости, можно сделать из обрезанных бутылок так, чтобы край был на одном уровне с грунтом. Наполняйте их пивом. Делать это нужно каждые несколько дней. Слизни ползут и тонут.

Ловушка из шкурок. Нужны кожуры грейпфрута или дыни. Они привлекают слизней, которые на них собираются. Так их легче выбрасывать.

Барьеры от улиток

От слизней эффективно работают физические барьеры. Их можно создать из медной ленты. Слизням не нравится медь. Также эффективны сосновая кора и опилки — им не нравятся такие поверхности.

Особый полив

Если почва будет хорошо аэрирована и достаточно сухая в верхней части — слизням это не по вкусу. Поливайте растения утром, чтобы почва высохла к вечеру, что затруднит передвижение улиток ночью.

Натуральные репелленты от улиток

Кофе от слизней: нужно посыпать кофейную гущу вокруг растений или опрыскать землю и частично растения крепким кофе. Слизням она не нравится.

Чесночный спрей от слизняков. Чеснок проваривают в воде, чтобы раствор получился концентрированный. Этим опрыскивают растения.

Растения, отпугивающие улитки

Бархатцы, лаванда, розмарин, чабрец, герань, мята — эти растения не нравятся слизням из-за их аромата или текстуры. Их нужно сажать между рядами других культур.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что препятствием для продвижения улиток и слизней по огороду могут стать острые предметы. Например – яичная скорлупа.