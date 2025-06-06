Сделаете это и ваши самоклеящиеся панели отвалятся. Как их правильно лепить на стену

Их можно клеить на что угодно, но есть определенные исключения

Самоклеящиеся панели, как и обои, можно наклеивать на любую поверхность, которая является ровной, чистой и сухой. Чаще всего их используют на стенах, потолках, а также на мебели или окнах.

"Телеграф" рассказал, где и как можно поклеить панели, как подготовить поверхность и каких ошибок не допустить, чтобы они не отвалились. Для работы вам понадобятся только полотенце, шпатель и, возможно, мыльный раствор.

Сначала разберем, когда их точно нельзя клеить. Самоклеящиеся панели не будут держаться на не гладких и ровных поверхностях. Кроме того, не стоит их наклеивать на влажные, а тем более сырые, поверхности, а также на стены и потолки, с которых не убрали обои, краску, пыль от шпаклёвки и пр.

Где конкретно можно поклеить такие панели

На стены, сделанные из гипсокартона, бетона, шпатлевки, стекла, кафеля, обоев, дерева;

Потолки из гипсокартона, бетона и обоев;

Мебель, сделанная из дерева, металла, покрытая ламинатом или фанерой;

На другие поверхности из кафеля, стекла, пластика, металла.

Этапы работы

Перед наклейкой необходимо очистить поверхность от пыли, грязи, старых обоев или краски. Если на поверхности есть неровности, то их нужно зашлифовать.

Чтобы наклеить, нужно снять защитный слой с панели и аккуратно приложить их к поверхности, убирая пузырьки мягкой тканью или шпателем. Для наклеивания на стекло или металл можно использовать мыльный раствор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро снять обои и сохранить нервы.