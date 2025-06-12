Не игнорируйте эту инструкцию. Как установить душ в ванной, чтобы он не тек

Душевую систему в ванной можно заменить, имея инструменты

Душевая система — является главным элементом ванной комнаты. Ее можно установить самостоятельно, имея все необходимые инструменты и следуя поэтапной инструкции.

Как самому сделать монтаж душевой системы, объяснили на "SANPOL". Вам понадобится уровень, сверло, электродрель, карандаш, рулетка, силикон, лента ФУМ, ключ-шестигранник и гаечный ключ на 22 мм с открытым зевом.

Поэтапная инструкция, как установить душ

Прежде чем начать работу, вам нужно перекрыть подачу воды. А дальше:

Прикрутите эксцентрики к трубам, выходящим из стены. Перед этим обмотайте их резьбовую часть лентой ФУМ по ходу затяжки. ФУМ — это тонкий синтетический уплотнитель; Затяните эксцентрики гаечным ключом на 22 мм; Установите между ними расстояние в 15 см — это стандарт для большинства душевых систем; Рулеткой проверьте длину эксцентрика от стены до края — она должна составлять от 26 до 32 мм; С помощью уровня выровняйте эксцентрики, прикрепив к ним монтажную планку (входит в комплект). После этого снимите планку; Нанесите силиконовый герметик на стыки между стеной и эксцентриками; Наденьте душевую панель на эксцентрики и зафиксируйте ее шестигранным ключом; Проверьте вертикальность с помощью уровня; Прикрутите вентиль к панели тем же ключом; Вставьте нижнюю часть душевой стойки в панель до упора. Верхнюю часть приложите к стене и отметьте место для крепления; Снимите стойку, просверлите отверстие, заполните его герметиком и вставьте дюбель из комплекта; Поставьте стойку на место и прикрепите верхнюю часть к стене дюбель-гвоздем; Обработайте резьбу кронштейна верхнего душа герметиком и прикрутите его к стойке шестигранником; Закрепите лейку верхнего душа к кронштейну; Присоедините душевой шланг к ручной лейке с помощью шайбы; Соедините конец шланга с душевой панелью и зафиксируйте ручную лейку в держателе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как самостоятельно покрасить ванную.