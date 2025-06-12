Не игнорируйте эту инструкцию. Как установить душ в ванной, чтобы он не тек
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Душевую систему в ванной можно заменить, имея инструменты
Душевая система — является главным элементом ванной комнаты. Ее можно установить самостоятельно, имея все необходимые инструменты и следуя поэтапной инструкции.
Как самому сделать монтаж душевой системы, объяснили на "SANPOL". Вам понадобится уровень, сверло, электродрель, карандаш, рулетка, силикон, лента ФУМ, ключ-шестигранник и гаечный ключ на 22 мм с открытым зевом.
Поэтапная инструкция, как установить душ
Прежде чем начать работу, вам нужно перекрыть подачу воды. А дальше:
- Прикрутите эксцентрики к трубам, выходящим из стены. Перед этим обмотайте их резьбовую часть лентой ФУМ по ходу затяжки. ФУМ — это тонкий синтетический уплотнитель;
- Затяните эксцентрики гаечным ключом на 22 мм;
- Установите между ними расстояние в 15 см — это стандарт для большинства душевых систем;
- Рулеткой проверьте длину эксцентрика от стены до края — она должна составлять от 26 до 32 мм;
- С помощью уровня выровняйте эксцентрики, прикрепив к ним монтажную планку (входит в комплект). После этого снимите планку;
- Нанесите силиконовый герметик на стыки между стеной и эксцентриками;
- Наденьте душевую панель на эксцентрики и зафиксируйте ее шестигранным ключом;
- Проверьте вертикальность с помощью уровня;
- Прикрутите вентиль к панели тем же ключом;
- Вставьте нижнюю часть душевой стойки в панель до упора. Верхнюю часть приложите к стене и отметьте место для крепления;
- Снимите стойку, просверлите отверстие, заполните его герметиком и вставьте дюбель из комплекта;
- Поставьте стойку на место и прикрепите верхнюю часть к стене дюбель-гвоздем;
- Обработайте резьбу кронштейна верхнего душа герметиком и прикрутите его к стойке шестигранником;
- Закрепите лейку верхнего душа к кронштейну;
- Присоедините душевой шланг к ручной лейке с помощью шайбы;
- Соедините конец шланга с душевой панелью и зафиксируйте ручную лейку в держателе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как самостоятельно покрасить ванную.