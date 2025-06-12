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Не игнорируйте эту инструкцию. Как установить душ в ванной, чтобы он не тек

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Как установить душевую систему Новость обновлена 12 июня 2025, 14:04
Как установить душевую систему. Фото Коллаж "Телеграфа"

Душевую систему в ванной можно заменить, имея инструменты

Душевая система — является главным элементом ванной комнаты. Ее можно установить самостоятельно, имея все необходимые инструменты и следуя поэтапной инструкции.

Как самому сделать монтаж душевой системы, объяснили на "SANPOL". Вам понадобится уровень, сверло, электродрель, карандаш, рулетка, силикон, лента ФУМ, ключ-шестигранник и гаечный ключ на 22 мм с открытым зевом.

Поэтапная инструкция, как установить душ

Прежде чем начать работу, вам нужно перекрыть подачу воды. А дальше:

  1. Прикрутите эксцентрики к трубам, выходящим из стены. Перед этим обмотайте их резьбовую часть лентой ФУМ по ходу затяжки. ФУМ — это тонкий синтетический уплотнитель;
  2. Затяните эксцентрики гаечным ключом на 22 мм;
  3. Установите между ними расстояние в 15 см — это стандарт для большинства душевых систем;
  4. Рулеткой проверьте длину эксцентрика от стены до края — она должна составлять от 26 до 32 мм;
  5. С помощью уровня выровняйте эксцентрики, прикрепив к ним монтажную планку (входит в комплект). После этого снимите планку;
  6. Нанесите силиконовый герметик на стыки между стеной и эксцентриками;
  7. Наденьте душевую панель на эксцентрики и зафиксируйте ее шестигранным ключом;
  8. Проверьте вертикальность с помощью уровня;
  9. Прикрутите вентиль к панели тем же ключом;
  10. Вставьте нижнюю часть душевой стойки в панель до упора. Верхнюю часть приложите к стене и отметьте место для крепления;
  11. Снимите стойку, просверлите отверстие, заполните его герметиком и вставьте дюбель из комплекта;
  12. Поставьте стойку на место и прикрепите верхнюю часть к стене дюбель-гвоздем;
  13. Обработайте резьбу кронштейна верхнего душа герметиком и прикрутите его к стойке шестигранником;
  14. Закрепите лейку верхнего душа к кронштейну;
  15. Присоедините душевой шланг к ручной лейке с помощью шайбы;
  16. Соедините конец шланга с душевой панелью и зафиксируйте ручную лейку в держателе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как самостоятельно покрасить ванную.

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#Ванна #Душ #Лайфхак