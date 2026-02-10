Романтика без затрат: как сделать розу из снега своими руками ко Дню святого Валентина
Такой подарок не требует затрат и выглядит оригинально для зимнего подарка
В социальных сетях набирает популярность необычный лайфхак ко Дню святого Валентина — роза из снега. Всего за несколько минут можно слепить красивый цветок и удивить им свою вторую половинку.
Что нужно знать:
- Лучше всего для создания розы подходит свежевыпавший мягкий снег
- Лепестки удобнее делать тонкими, слегка выгнутыми ладонью, чтобы цветок выглядел более реалистично
- Готовую снежную розу можно установить на ветку или деревянную палочку
Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads на странице chotkiy_vibe. Автор детально показал, как следует собирать цветок из снега.
На видео он аккуратно формирует тонкие "лепестки" из рыхлого свежего снега и по одному закрепляют их вокруг центра, постепенно создавая полноценный бутон. В итоге получается реалистичная снежная роза, которую можно установить на ветку или деревянную палочку.
Переглянути в Threads
Если же потратить немного больше времени, можно собрать такой своеобразный букет из снежных роз без затрат.
Особенно хорошо трюк получится из свежевыпавшего мягкого снега, который легко лепится и держит форму. К тому же он будет идеального белого цвета.
