Романтика без затрат: как сделать розу из снега своими руками ко Дню святого Валентина

Такой подарок не требует затрат и выглядит оригинально для зимнего подарка

В социальных сетях набирает популярность необычный лайфхак ко Дню святого Валентина — роза из снега. Всего за несколько минут можно слепить красивый цветок и удивить им свою вторую половинку.

Что нужно знать:

Лучше всего для создания розы подходит свежевыпавший мягкий снег

Лепестки удобнее делать тонкими, слегка выгнутыми ладонью, чтобы цветок выглядел более реалистично

Готовую снежную розу можно установить на ветку или деревянную палочку

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads на странице chotkiy_vibe. Автор детально показал, как следует собирать цветок из снега.

На видео он аккуратно формирует тонкие "лепестки" из рыхлого свежего снега и по одному закрепляют их вокруг центра, постепенно создавая полноценный бутон. В итоге получается реалистичная снежная роза, которую можно установить на ветку или деревянную палочку.

Если же потратить немного больше времени, можно собрать такой своеобразный букет из снежных роз без затрат.

Особенно хорошо трюк получится из свежевыпавшего мягкого снега, который легко лепится и держит форму. К тому же он будет идеального белого цвета.

