Романтика без витрат: як зробити троянду зі снігу своїми руками до Дня святого Валентина

Такий подарунок не потребує витрат і виглядає оригінально для зимового подарунку.

У соціальних мережах набирає популярності незвичайний лайфхак до Дня святого Валентина — троянда зі снігу. Всього за кілька хвилин можна зліпити гарну квітку і здивувати нею свою другу половинку.

Що потрібно знати:

Найкраще для створення троянди підходить свіжий м’який сніг

Пелюстки зручніше робити тонкими, злегка вигнутими долонею, щоб квітка виглядала більш реалістично

Готову сніжну троянду можна встановити на гілку або дерев’яну паличку

Відповідний пост був опублікований у соціальній мережі Threads на сторінці chotkiy_vibe. Автор детально показав, як слід збирати квітку зі снігу.

На відео він акуратно формує тонкі пелюстки з пухкого свіжого снігу і по одному закріплюють їх навколо центру, поступово створюючи повноцінний бутон. У результаті виходить реалістична сніжна троянда, яку можна встановити на гілку чи дерев’яну паличку.

Якщо витратити трохи більше часу, можна зібрати такий своєрідний букет зі сніжних троянд без витрат.

Особливо добре трюк вийде зі м’якого снігу, що свіжо випав, який легко ліпиться і тримає форму. До того ж він буде ідеальним білим кольором.

