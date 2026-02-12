Скользить больше не будет: как сделать обувь шипованной своими руками (видео)

Сделать обувь устойчивой на льду можно в домашних условиях

Сделать обувь более устойчивой во время гололеда на улице можно довольно простым способом — с помощью саморезов. На этот лайфхак нужно потратить всего несколько минут, но он поможет ходить по льду более уверенно.

Что нужно знать:

Для каждого ботинка понадобится девять-десять саморезов

Важно, чтобы длина болтов не превышала толщину резиновой подошвы

Правильная установка обеспечивает комфорт и безопасность при прогулках по льду

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале WayPoint Survival. Блогер объяснил, что для каждого ботинка понадобится девять саморезов, но важно, чтобы каждый из них не был больше резиновой части обуви.

Саморезы лучше всего закручивать шестигранным ключом или многофункциональным инструментом.

Расположение винтов должно быть следующим:

Один в верхней части стопы.

Два (или три) с каждой стороны стопы, и можно посредине.

Два на своде стопы для предотвращения соскальзывания.

Четыре на пятке — два сзади и два чуть впереди для надежного сцепления на скользких поверхностях.

Как сделать обувь менее скользкой. Скриншот: WayPoint Survival

Правильная установка саморезов обеспечивает комфорт и безопасность при прогулках по лесу, горам или скользким тропам.

