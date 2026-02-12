Сковзити більше не буде: як зробити взуття шипованим своїми руками (відео)

Зробити взуття стійким на льоду можна в домашніх умовах

Зробити взуття більш стійким під час ожеледиці на вулиці можна досить простим способом — за допомогою шурупів. На цей лайфхак потрібно витратити лише кілька хвилин, але він допоможе ходити по льоду впевненіше.

Що потрібно знати:

Для кожного черевика знадобиться дев’ять-десять шурупів

Важливо, щоб довжина болтів не перевищувала товщину гумової підошви

Правильна установка забезпечує комфорт та безпеку при прогулянках по льоду

Відповідне відео було опубліковано на каналі YouTube WayPoint Survival. Блогер пояснив, що для кожного черевика знадобиться дев’ять шурупів, але важливо, щоб кожен з них не був більше гумової частини взуття.

Самонарізи найкраще закручувати шестигранним ключем або багатофункціональним інструментом.

Розташування шурупів має бути таким:

Один у верхній частині стопи.

Два (або три) з кожного боку стопи, і можна посередині.

Два на склепіння стопи для запобігання зісковзування.

Чотири на п’яті два ззаду і два трохи попереду для надійного зчеплення на слизьких поверхнях.

Як зробити взуття менш слизьким. Скріншот: WayPoint Survival

Правильне встановлення саморізів забезпечує комфорт та безпеку при прогулянках лісом, горами або слизькими стежками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про трьох копійчаних лайфхаків, які врятують вас у ожеледицю.