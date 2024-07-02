От "гадкого утенка" до секс-символа: какой Вера Брежнева была в юности и как выглядит сейчас (фото)

В подростковом возрасте будущую звезду дразнили из-за внешности

Вера Брежнева — известная украинская певица, начинавшая свою карьеру как участница девичьего трио "ВИА Гра", а затем стала выступать сольно. Это сейчас она выглядит роскошно и давно считается одним из секс-символов украинского шоубизнеса. Но стройной и уверенной в себе красавицей певица была далеко не всегда. В школьные годы будущей артистке пришлось несладко, ведь ее считали "гадким утенком". Но с годами она сильно изменилась. В этот день, 3 февраля Вера отмечает свой день рождения – ей исполнилось 44 года.

Что следует знать:

Вера Брежнева сегодня отмечает свой 44-й день рождения

В школьные годы артистка страдала от травли из-за своей внешности и бедности

Певица сменила имидж благодаря спорту, коррекции зрения и работе в группе "ВИА Гра"

"Телеграф" рассказывает, как Вера Брежнева выглядела в юности, кем подрабатывала, чтобы помочь своей семье, и как изменилась внешность артистки за время ее карьеры.

Как Вера Брежнева выглядела в юности

В школьные годы артистка была полноватой, носила короткую прическу и очки. Она не отличалась модными нарядами, потому что семья жила бедно. Мама Веры рассказывала, что ее в школе дразнили и придумывали ей обидные прозвища. Чтобы как-то помочь маме, Вера торговала на рынке, нянчилась с чужими детьми и мыла полы.

Как Вера Брежнева выглядела в юности

На своей странице в Instagram певица сама сравнила свою внешность и рассказала, что на фото ей 16-17 лет. Брежнева призналась, что к пластическим хирургам не обращалась, единственное, что она сделала с лицом — кислотные пиллинги и мезотерапию с витаминным составом. Чтобы отказаться от очков, она сделала лазерную коррекцию зрения, а похудела благодаря интенсивным тренировкам.

Вера Брежнева в юности

Начало популярности Веры Брежневой

Кардинально свой имидж артистка изменила в 2000-х годах. Из "гадкого утенка" она постепенно начала превращаться в прекрасного лебедя. Попав в состав группы "ВИА Гра" Вера Брежнева полностью преобразилась и начала подчеркивать достоинства своей фигуры яркими нарядами, выразительным макияжем. Это помогло ей стать уверенной в себе. Находясь в составе популярного коллектива она следовала образу звезды, который был продиктован продюсером.

Позже Брежнева ушла из группы и начала сольную карьеру. Вместе с этим менялся ее стиль. Вместо откровенной одежды она стала выбирать более сдержанные и изысканные образы, но при этом она все равно оставалась яркой и сексуальной.

Вера Брежнева в начале сольной карьеры

Читайте также:

Вера Брежнева на фестивале в Каннах

Как Вера Брежнева выглядит сейчас

Несмотря на возраст, украинская артистка выглядит роскошно, и практически не изменилась. Она активно следит за своей внешностью и телом. Вера часто радует поклонников новыми фотоссесиями и кадрами из личной жизни. Вера удачно подбирает свои образы, чтобы выглядеть стильно.

Вера Брежнева сейчас

Ее наряды всегда гармонично сочетаются. Еще в отличие от многих других звезд шоу-бизнеса Вера не боится демонстрировать естественную красоту, поэтому часто показывает подписчикам, как выглядит без макияжа.

Как Вера Брежнева выглядит сейчас

"Телеграф" писал ранее, как выглядит и чем занимается старший сын Ирины Билык. В отличие от мамы, молодой человек не публичный.