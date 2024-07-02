Від "гидкого каченяти" до секс-символу: якою Віра Брежнєва була в юності і як виглядає зараз (фото)

У підлітковому віці майбутню зірку дражнили через зовнішність

Віра Брежнєва — відома українська співачка, яка починала свою кар'єру як учасниця дівочого тріо "ВІА Гра", а потім стала виступати сольно. Це зараз вона виглядає розкішно і давно вважається одним із секс-символів українського шоубізнесу. Але стрункою та впевненою в собі красунею співачка була далеко не завжди. У шкільні роки майбутній артистці довелося несолодко, адже її вважали "гидким каченям". Але з роками вона сильно змінгилася. В цей день, 3 лютого Віра відзначає свій день народження — їй виповнилося 44 роки.

"Телеграф" розповідає, як Віра Брежнєва виглядала в юності та ким підробляла, щоб допомогти своїй родині, і як змінилася зовнішність артистки за час її кар’єри.

Як Віра Брежнєва виглядала в юності

У шкільні роки артистка була повненькою, носила коротку зачіску та окуляри. Вона не відрізнялася модним вбранням, тому що сім’я жила бідно. Мама Віри розповідала, що її в школі дражнили й вигадували їй образливі прізвиська. Щоб якось допомогти мамі, Віра торгувала на ринку, няньчилась з чужими дітьми та мила підлогу.

Як Віра Брежнєва виглядала в юності

На своїй сторінці в Instagram співачка сама порівняла свою зовнішність та розповіла, що на фото їй 16-17 років. Брежнєва зізналася, що до пластичних хірургів не зверталася, єдине, що вона зробила з обличчям — кислотні пілінги та мезотерапію з вітамінним складом. Щоб відмовитися від окулярів, вона зробила лазерну корекцію зору, а схудла завдяки інтенсивним тренуванням.

Віра Брежнєва в юності

Початок популярності Віри Брежнєвої

Кардинально свій імідж артистка змінила у 2000-х роках. З "гидкого каченяти" вона поступово почала перетворюватися на прекрасного лебедя. Потрапивши до складу групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва повністю перетворилася і почала підкреслювати переваги своєї фігури яскравим вбранням, виразним макіяжем. Це допомогло їй стати впевненою у собі. Перебуваючи у складі популярного колективу, вона наслідувала образ зірки, який був продиктований продюсером.

Пізніше Брежнєва пішла з групи та розпочала сольну кар’єру. Водночас змінювався її стиль. Замість відвертого одягу вона стала вибирати більш стримані та вишукані образи, але при цьому вона все одно залишалася яскравою та сексуальною.

Віра Брежнєва на початку сольної кар’єри

Віра Брежнєва на фестивалі у Каннах

Як Віра Брежнєва виглядає зараз

Попри вік, українська артистка виглядає розкішно і практично не змінилася. Вона активно стежить за своєю зовнішністю та тілом. Віра часто радує шанувальників новими фотосесіями та кадрами з особистого життя. Віра вдало підбирає образи, щоб виглядати стильно.

Віра Брежнєва зараз

Її вбрання завжди гармонійно поєднуються. Ще на відміну від багатьох інших зірок шоубізнесу, Віра не боїться демонструвати природну красу, тому часто показує підписникам, як виглядає без макіяжу.

Як Віра Брежнєва виглядає зараз

