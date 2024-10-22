Чтобы жилье не теряло тепло. Что стоит сделать дома для защиты от морозов
-
-
Читати українською
Попробуйте эти методы в своем доме и почувствуете тепло
На улице становится все холоднее, а с отоплением кое-где наблюдаются проблемы — из-за регулярных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Поэтому возникает актуальный вопрос, как утеплить квартиру или дом на зимнее время.
Дефицит в энергосистеме серьезно влияет на наличие тепла в наших домах. Поэтому стоит знать, как помочь помещению не слишком быстро охлаждаться во время морозов. "Телеграф" делится несколькими важными советами.
- Больше всего тепла выходит через окна, поэтому прежде всего нужно заняться ими. Нужно закрыть щели между рамами и стеклом, и для этого следует использовать уплотнители. Их изготовляют из разных материалов – резины, поролона или ПВХ. Более радикальным методом является монтажная пена, от которой можно избавиться от щелей.
- Также большое количество тепла может теряться через дверь. Поэтому щели по периметру также нужно облепить резиновыми уплотнителями. Кроме этого, можно пользоваться монтажной пеной.
- Хорошей идеей также будет поклеить у радиаторов теплоотражатели. Так, тепло будет распространяться в квартиру или дом, а не в стены.
- Также рекомендуется в дневное время открывать шторы и жалюзи, чтобы впустить как можно больше солнечных лучей. А на ночь — наоборот закрывать, чтобы не терять тепло.
- Позаботьтесь о более теплом коврике на пол из плотных материалов, или постелите несколько.
- Купите несколько электрических грелок и одеяло. Когда есть электроэнергия в доме, нагрейте их и положите на себя. Так будет гораздо теплее и комфортнее находиться в помещении.
