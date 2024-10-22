Чтобы жилье не теряло тепло. Что стоит сделать дома для защиты от морозов

Попробуйте эти методы в своем доме и почувствуете тепло

На улице становится все холоднее, а с отоплением кое-где наблюдаются проблемы — из-за регулярных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Поэтому возникает актуальный вопрос, как утеплить квартиру или дом на зимнее время.

Дефицит в энергосистеме серьезно влияет на наличие тепла в наших домах. Поэтому стоит знать, как помочь помещению не слишком быстро охлаждаться во время морозов. "Телеграф" делится несколькими важными советами.

Больше всего тепла выходит через окна, поэтому прежде всего нужно заняться ими. Нужно закрыть щели между рамами и стеклом, и для этого следует использовать уплотнители. Их изготовляют из разных материалов – резины, поролона или ПВХ. Более радикальным методом является монтажная пена, от которой можно избавиться от щелей.

Также большое количество тепла может теряться через дверь. Поэтому щели по периметру также нужно облепить резиновыми уплотнителями. Кроме этого, можно пользоваться монтажной пеной.

Хорошей идеей также будет поклеить у радиаторов теплоотражатели. Так, тепло будет распространяться в квартиру или дом, а не в стены.

Также рекомендуется в дневное время открывать шторы и жалюзи, чтобы впустить как можно больше солнечных лучей. А на ночь — наоборот закрывать, чтобы не терять тепло.

Позаботьтесь о более теплом коврике на пол из плотных материалов, или постелите несколько.

Купите несколько электрических грелок и одеяло. Когда есть электроэнергия в доме, нагрейте их и положите на себя. Так будет гораздо теплее и комфортнее находиться в помещении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как высушить вещи в стиральной машинке. Есть один хитрый трюк, который вытеснит из вещей всю влагу.