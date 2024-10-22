Щоб оселя не втрачала тепло. Що варто зробити вдома для захисту від морозів

Спробуйте ці методи у своєму помешканні та відчуєте тепло

Надворі стає все холодніше, а з опаленням подекуди спостерігаються проблеми — через регулярні удари росіян по енергетичній інфраструктурі. Тож постає актуальне питання, як утеплити квартиру чи будинок на зимовий період.

Дефіцит у енергосистемі серйозно впливає на наявність тепла у наших оселях. Тому варто знати, як допомогти приміщенню не надто швидко вихолоджуватися під час морозів. "Телеграф" поділиться кількома важливими порадами.

Найбільше тепла виходить через вікна, тому насамперед треба зайнятися ними. Потрібно закрити щілини між рамами та склом, і для цього варто скористатися ущільнювачами. Їх виготовляють з різних матеріалів — гуми, поролону чи ПВХ. Більш радикальним методом є монтажна піна, якою можна позбутися щілин.

Також велика кількість тепла може втрачатися через двері. Тому щілини по периметру також треба обліпити гумовими ущільнювачами. Також можна скористатися монтажною піною.

Хорошою ідеєю також буде поклеїти біля радіаторів тепловідбивачі.Так, тепло поширюватиметься на квартирі чи будинок, але в стіни.

Також рекомендується у денний час відкривати штори та жалюзі, щоб впустити якомога більше сонячного проміння. А на ніч — навпаки закривати, щоб не втрачати тепло.

Подбайте про тепліший килимок на підлогу з щільних матеріалів, або ж постеліть кілька.

Придбайте кілька електричних грілок і ковдру. Коли є електроенергія в домі — нагрійте їх та покладіть на себе. Так буде значно тепліше та комфортніше перебувати в приміщенні.

