Щоб оселя не втрачала тепло. Що варто зробити вдома для захисту від морозів

Вікторія Козар
Лайфхаки з утеплення приміщення Новина оновлена 14 січня 2026, 10:53
Лайфхаки з утеплення приміщення. Фото Canva

Спробуйте ці методи у своєму помешканні та відчуєте тепло

Надворі стає все холодніше, а з опаленням подекуди спостерігаються проблеми — через регулярні удари росіян по енергетичній інфраструктурі. Тож постає актуальне питання, як утеплити квартиру чи будинок на зимовий період.

Дефіцит у енергосистемі серйозно впливає на наявність тепла у наших оселях. Тому варто знати, як допомогти приміщенню не надто швидко вихолоджуватися під час морозів. "Телеграф" поділиться кількома важливими порадами.

  • Найбільше тепла виходить через вікна, тому насамперед треба зайнятися ними. Потрібно закрити щілини між рамами та склом, і для цього варто скористатися ущільнювачами. Їх виготовляють з різних матеріалів — гуми, поролону чи ПВХ. Більш радикальним методом є монтажна піна, якою можна позбутися щілин.
  • Також велика кількість тепла може втрачатися через двері. Тому щілини по периметру також треба обліпити гумовими ущільнювачами. Також можна скористатися монтажною піною.
  • Хорошою ідеєю також буде поклеїти біля радіаторів тепловідбивачі.Так, тепло поширюватиметься на квартирі чи будинок, але в стіни.
  • Також рекомендується у денний час відкривати штори та жалюзі, щоб впустити якомога більше сонячного проміння. А на ніч — навпаки закривати, щоб не втрачати тепло.
  • Подбайте про тепліший килимок на підлогу з щільних матеріалів, або ж постеліть кілька.
  • Придбайте кілька електричних грілок і ковдру. Коли є електроенергія в домі — нагрійте їх та покладіть на себе. Так буде значно тепліше та комфортніше перебувати в приміщенні.

