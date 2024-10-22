Щоб оселя не втрачала тепло. Що варто зробити вдома для захисту від морозів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 810
Спробуйте ці методи у своєму помешканні та відчуєте тепло
Надворі стає все холодніше, а з опаленням подекуди спостерігаються проблеми — через регулярні удари росіян по енергетичній інфраструктурі. Тож постає актуальне питання, як утеплити квартиру чи будинок на зимовий період.
Дефіцит у енергосистемі серйозно впливає на наявність тепла у наших оселях. Тому варто знати, як допомогти приміщенню не надто швидко вихолоджуватися під час морозів. "Телеграф" поділиться кількома важливими порадами.
- Найбільше тепла виходить через вікна, тому насамперед треба зайнятися ними. Потрібно закрити щілини між рамами та склом, і для цього варто скористатися ущільнювачами. Їх виготовляють з різних матеріалів — гуми, поролону чи ПВХ. Більш радикальним методом є монтажна піна, якою можна позбутися щілин.
- Також велика кількість тепла може втрачатися через двері. Тому щілини по периметру також треба обліпити гумовими ущільнювачами. Також можна скористатися монтажною піною.
- Хорошою ідеєю також буде поклеїти біля радіаторів тепловідбивачі.Так, тепло поширюватиметься на квартирі чи будинок, але в стіни.
- Також рекомендується у денний час відкривати штори та жалюзі, щоб впустити якомога більше сонячного проміння. А на ніч — навпаки закривати, щоб не втрачати тепло.
- Подбайте про тепліший килимок на підлогу з щільних матеріалів, або ж постеліть кілька.
- Придбайте кілька електричних грілок і ковдру. Коли є електроенергія в домі — нагрійте їх та покладіть на себе. Так буде значно тепліше та комфортніше перебувати в приміщенні.
Раніше "Телеграф" розповідав, як висушити речі в пральній машинці. Є один хитрий трюк, який витисне з речей всю вологу.