Как встречать Новый 2023 год, чтобы задобрить его хозяина: советы как понравиться Черному Водяному Кролику

В 2023 году лучше меньше болтать, а больше делать

Менее месяца осталось до одного из самых долгожданных и любимых многими праздников — до Нового года. В 2023 году покровителем и хозяином года стал маленький и очень милый зверек — Кролик, однако не стоит смотреть на его размеры и милоту. Если отнестись к его встречи неосторожно — счастливого года вам не видать. Чтобы такого не случилось — мы рассказываем, как правильно встречать 2023 год Кролика, а именно Черного Водяного.

Как правильно встречать год Черного Кролика

Черный Водяной Кролик — животное добродушное и скромное, но при этом очень приветливое, поэтому 2023 год благоприятный для новых знакомств, общения с друзьями и приема гостей. Также этот год — это подходящий период для вступления в официальный брак.

Символ 2023 года очен любит комфорт

Однако не стоит забывать, что кролик — это еще и трусливое и очень осторожное животное, а это значит, что в новом году все решения нужно несколько раз обдумывать, быть практичнее и дотошнее. Также важно тщательно следить за порядком, ведь Кролик не выносит хаоса, как в мыслях, так и работе. Помимо этого ни в коем случает нельзя проявлять гордыню и высокомерие — эти качества Кролик не выносит.

И конечно же не забывайте, что вместе с Кроликом покровительствовать в 2023 году будет также Черный Кот.

Как украсить дом на Новый год 2023

Никаких ярких и сочных оттенков быть не должно. И особенно это касается алого цвета. В приоритете — зеленый, белый и серый. Также в доме должны быть цветы, но только не искусственные, а живые.

Уберите из интерьера картинки с изображением тигра, чтобы Кролик и Кот не чувствовали соперничество.

В принципе вся атмосфера в доме желательно чтобы была в мягких и теплых тонах.

Кролик любит все, что связано с живой природой

Чтобы привлечь удачу в жизнь нужно разместить в доме золотистую фигурку Кролика, который сидит на монетах. Отметим, что такой талисман нужно купить обязательно перед тем, как встречать 2023 год. Фигурку лучше расположить на подоконнике.

Если вы хотите стать терпеливее и доброжелательнее в отношениях, приобретите фигуру Кролика, который стоит на задних лапах. При этом мордочка у животного должна быть вытянутой.

Чтобы задобрить Фортуну — поможет фигурка Кролика, который в лапах держит морковку.

Куда пойти на Новый год 2023

Новый год – это праздник семейный, а Кролик и Кот любит все, что связано с домом, уютом и приемом гостей. Значит, организовывать это торжество лучше в кругу родных и близких. Никаких больших и шумных компаний — пусть рядом будут только самые верные люди.

Идеи по поводу ресторана, кафе или бара нужно сразу же отставить

Какой наряд выбрать на Новый год 2023

В 2023 году можно себе позволить разные оттенки и стиль в одежде. К примеру, Кролику нравится черный цвет, но его лучше разбавить блестящими аксессуарами, которые слегка напоминают Водную стихию.

Не забывайте, что Кот с тремя оттенками в окрасе – к удаче! Значит, в одежде можно использовать три разных тона в гармоничном сочетании.

А вот чего не стоит делать — так это чересчур экспериментировать и креативить. Лучше выбрать более легкий, доступный и натуральный наряд.

Какие блюда выбрать на Новый год 2023

В 2023 году у нас сразу два хозяина – Кролик и Кот. Значит, угодить им нужно обоим. Очевидно, что на столе не должно быть жареного кролика или тушеной зайчатины. А вот овощные салаты с морковкой и капустой – вполне отличный вариант.

Также на столе должны находиться рыбные блюда, ведь все Котики любят рыбу. Это могут быть различные блюда (бутерброды, салаты, горячее) из семги и лосося. Соус с добавлением молока или сметаны также понравится покровителю года. В центре стола – свинина или курица.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как будет в этом году встречать новогодние праздники Киев.