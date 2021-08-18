Укр

Танцор Дорофеевой впервые связался с поклонниками после избиения

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Танцор Дорофеевой впервые связался с поклонниками после избиения Новость обновлена 18 августа 2021, 13:52
Женя Гончаренко

Избитый танцор Дорофеевой вышел на связь со своими подписчиками в Инстаграм.

Танцор из балета известной украинской певицы Нади Дорофеевой Женя Гончаренко, которого 1-го августа избили в Киеве возле клуба Lift, впервые вышел на связь со своими поклонниками.

Парень опубликовал на своей странице в Инстаграм сторис с больничной палаты, в которой поблагодарил своих поклонников за поддержку и пообещал ответить каждому.

"Буду постепенно всех держать в курсе" — добавил танцор.

Избиение танцора Нади Дорофеевой: что известно

 22-летний артист балета Нади Дорофеевой выходил из клуба Lift 1 августа, когда на него напал незнакомый мужчина. В результате танцор получил черепно-мозговые травмы, а также кровоизлияние в мозг. В больнице ему сделали трепанацию черепа и сообщили о параличе части тела.

Государственное бюро расследований ранее заявляло, что против сотрудника УГО открыто дело по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от пяти до восьми лет лишения свободы. 

Ранее "Телеграф" публиковал видео, как происходило нападение УГОшника на танцора.

16 августа Женя Гончаренко очнулся после 16-ти дней комы. У парня плохо работает нога и не открывается правый глаз.

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