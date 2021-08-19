Выступления "срезают": Green Grey остались без концертов ко Дню Независимости

Лидер группы Андрей Яценко "Дизель" сообщил, что их концерты запретили в 10 городах Украины.

Лидер группы Green Grey Андрей Яценко (Дизель), который обвинил ОП в дискриминации из-за песни на русском язык, рассказал, что после отмены выступления коллектива на День независимости в Киеве 24 августа, им не дали провести концерты еще в десяти разных городах Украины.

Об этом артист заявил "Стране".

По словам Яценко, они получали отказы на уровне местных властей.

"Когда с Киевом не получилось, мы решили согласиться на предложения выступить в других крупных и мелких городах Украины. Но как только доходило до согласований с руководством городов и областей, в последний момент выступления нам срезали", — сказал музыкант.

Именно 24 августа Green Grey планировали представить свой новый альбом "Спичка", но, скорее всего, поклонникам группы придется ознакомиться с новыми треками только в аудио-формате. По словам Дизеля, в Украине царит "нетерпимость к критике линии партии".

"Мы запустим альбом на всех платформах сразу после полуночи 24 августа. А концерта как такового не будет. Если и после этого нам не дадут выступать, это уже будет слишком. Что мы тогда будем праздновать 24 августа? Где независимость нашей страны?", — высказал Яценко.

Напомним, что после отмены выступления на День независимости Green Grey должны были провести концерт на крыше ЦУМа, но и его организаторы отменили.

Как ранее сообщал "Телеграф", на празднование 30-летия независимости Украины из бюджета выделят около 5,4 миллиарда гривен.