Полнолуние в августе 2021 - Голубая Луна принесет счастливые перемены
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Голубая Луна принесет счастливые перемены и гармонию.
В августе полнолуние наступит 22 числа. Над Землей взойдет так называемая Голубая Луна. Она получила свое название благодаря тому, что из-за запыленности атмосферы спутник земли имеет не серый, а голубой оттенок. Астрологи отмечают, что полная Луна принесет счастливые перемены в жизни разных зодиакальных представителей.
Полнолуние в августе: когда наступит
Точное время, когда наступит полнолуние 22 августа в 2021 году – 15:02. Луна будет находиться в знаке Зодиака Водолей.
Особенности полнолуния в августе
Голубая Луна — довольно редкое астрономическое явление. Из-за этого оно считается энергетически мощным. В этот день наблюдается подъем энергии, обострение чувств. Может быть сложно контролировать свои эмоции. В полнолуние велик риск конфликтов и ссор.
Кроме того, в период полнолуния наблюдается максимальная рождаемость детей.
Что можно делать в полнолуние 22-го августа
Полнолуние в августе хорошо подойдет для новых начинаний. Хорошо в этот день будет отправиться за покупками и обновить гардероб.
Также в этот день можно планировать поездки и инвестировать в новые проекты. Девушкам хорошо будет посвятить день уходу за волосами и кожей.
Кроме того, астрологи советуют в этот день организовывать романтические встречи и налаживать контакты с близкими. Не нервничайте.
Что нельзя делать в полнолуние 22-го августа
В этот день не стоит тратить крупные суммы денег на ненужные покупки. Также с большой осторожностью нужно относиться к кредитам, а лучше вообще их не брать. Также не стоит заниматься тяжелой физической работой.
Гороскоп на 22 августа
В этот день астрологи обещают приятные перемены для всех знаков Зодиака. В этот день нужно сохранять спокойствие и избегать негативных мыслей. Звезды будут благосклонны к спокойным и уравновешенным людям.
Лунный календарь на август 2021
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