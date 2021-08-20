Укр

Полнолуние в августе 2021 - Голубая Луна принесет счастливые перемены

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Полнолуние в августе 2021 - Голубая Луна принесет счастливые перемены Новость обновлена 19 августа 2021, 16:07
Над Землей взойдет Голубая Луна

Голубая Луна принесет счастливые перемены и гармонию.

В августе полнолуние наступит 22 числа. Над Землей взойдет так называемая Голубая Луна. Она получила свое название благодаря тому, что из-за запыленности атмосферы спутник земли имеет не серый, а голубой оттенок. Астрологи отмечают, что полная Луна принесет счастливые перемены в жизни разных зодиакальных представителей.

Полнолуние в августе: когда наступит

Точное время, когда наступит полнолуние 22 августа в 2021 году – 15:02. Луна будет находиться в знаке Зодиака Водолей.

Особенности полнолуния в августе

Голубая Луна — довольно редкое астрономическое явление. Из-за этого оно считается энергетически мощным. В этот день наблюдается подъем энергии, обострение чувств. Может быть сложно контролировать свои эмоции. В полнолуние велик риск конфликтов и ссор.

Кроме того, в период полнолуния наблюдается максимальная рождаемость детей.

Полнолуние принесет приятные перемены
Полнолуние принесет приятные перемены

Что можно делать в полнолуние 22-го августа

Полнолуние в августе хорошо подойдет для новых начинаний. Хорошо в этот день будет отправиться за покупками и обновить гардероб.

Также в этот день можно планировать поездки и инвестировать в новые проекты. Девушкам хорошо будет посвятить день уходу за волосами и кожей.

Кроме того, астрологи советуют в этот день организовывать романтические встречи и налаживать контакты с близкими. Не нервничайте.

Что нельзя делать в полнолуние 22-го августа

В этот день не стоит тратить крупные суммы денег на ненужные покупки. Также с большой осторожностью нужно относиться к кредитам, а лучше вообще их не брать. Также не стоит заниматься тяжелой физической работой.

Гороскоп на 22 августа

В этот день астрологи обещают приятные перемены для всех знаков Зодиака. В этот день нужно сохранять спокойствие и избегать негативных мыслей. Звезды будут благосклонны к спокойным и уравновешенным людям.

Лунный календарь на август 2021

Лунный календарь на 2021 год / фото Татьяна Борщ
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