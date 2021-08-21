Укр

Если отдых пошел не по плану: первая помощь при ожогах

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Если отдых пошел не по плану: первая помощь при ожогах Новость обновлена 21 августа 2021, 22:08
Костер

Простые рекомендации от Минздрава.

На длинных выходных перед Днем Независимости многие украинцы отправились на пикник на природу. В связи с этим Минздрав Украины решил напомнить, что делать в случае если "шашлычки" пошли не по плану и человек получил ожог.

Памятку было обнародовано в Фейсбук Минздрава.

Первым делом, говорят в министерстве, необходимо убрать пострадавшего от "источника ожога", но при этом стоит быть осторожным, чтобы не обжечься самим. Затем стоит снять одежду и украшения с места ожога и в течение 20 минут охлаждать его прохладной водой. Отмечается, что лед для этих целей использовать нельзя.

Необходимо также пить много жидкости для предотвращения интоксикации. В случае, если пораженное место болит, то можно принять обезболивающее.

При этом врачи запрещают наносить на ранки растительное масло, сок алое, кефир или сметану. Также они призывают не прокалывать волдыри, которые могли образоваться на месте поражения.

Если же таков лопнул сам, то необходимо закрыть его стерильной повязкой.

Как сообщалось ранее, на День Независимости синоптики прогнозируют в Украине в основном жаркую погоду, однако местами возможны дожди.

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