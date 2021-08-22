Британский режиссер назвал Украину Россией, но его "вернули в реальность" (видео)

Режиссер Терри Гиллиам поблагодарил Россию на закрытии Одесского кинофестиваля-2021.

В субботу, 21 августа, состоялось закрытия Одесского международного кинофестиваля. На торжественном мероприятии присутствовали украинские деятели искусства, а также некоторые иностранные гости, включая легендарного британского кинорежиссера Терри Гиллиама, снявшего "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" (1998) с Джонни Деппом, "Братья Гримм" (2005) с Мэттом Дэймоном и покойным сейчас Хитом Леджером, "Воображариум доктора Парнаса" (2009) и другие известные фильмы.

Во время получения награды за вклад в мировое киноискусство Гиллиам перепутал Украину и Россию. Но сразу извинился.

"Спасибо, Россия, спасибо, Одесса", — обратился с благодарственной речью британец к организаторам фестиваля.

Эти слова вызвали реакцию удивления и негодования среди украинцев. Ведущие мероприятия Олег Панюта и Янина Соколова напомнили режиссеру, что он все же находится в Украине, и проскандировали: "Слава Украине! Героям слава!". За свою ошибку Гиллиам сразу же извинился, отметив, что "потерял связь с реальностью".

Позже на странице Одесского кинофестиваля в Инстаграме было опубликовано видео, на котором Терри Гиллиам благодарит Украину, Одессу, за то, что смог присутствовать на таком важном событии и впервые побывать на Потемкинской лестнице.

Бывший глава Госкино Филипп Ильенко у себя в Facebook написал, что режиссер, находясь три дня в Одессе, так и не захотел заметить, что он не в России.