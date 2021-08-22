Обиженные, работающие и удивленные: самые смешные приколы и мемы с котами за неделю (фото, видео)

Подборка смешных фото и видео-приколов с кошками, которые поднимут настроение на весь день.

Домашние животные, а особенно коты, являются огромным генератором позитивных эмоций. И даже несмотря на то, что иногда они шкодничают и вредничают, они действуют на нас как успокаивающее средство.

Если у Вас нет котика, то мы предлагаем Вам зарядиться позитивом и приятными эмоциями, посмотрев эту замечательную подборку приколов с четырехлапыми.

"Телеграф" собрал в материале самые смешные фото- и видеоприколы о братьях наших меньших, которые подарят Вам отличное настроение.

Приколы с котами

Приколы с котами

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