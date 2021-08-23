Какой праздник 23 августа: народные приметы и запреты
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23 августа наши почитается память преподобного Лаврентия и отмечается День Государственного Флага Украины.
23 августа православная церковь почитает память Лаврентия Римского, которому часто молятся о защите от болезней.
Святой Лаврентий был архидиаконом римской христианской общины, он следил за имуществом церкви, а также заботился о бедных. В народе святой мученик считался целителем глазных болезней. Люди верили, что святой может вернуть зрение и снять сглаз и порчу.
В народе дату 23 августа прозвали Лаврентий-зоречник из-за алых утренних и вечерних зорь.
Считается, что если с утра 23 августа умыться ключевой водой, то можно сохранить молодость и красоту надолго. Также люди верили, что роса, выпавшая в этот день, считается целебной.
Что нельзя делать 23 августа 2021 года:
- Не следует в этот понедельник купаться в открытых водоемах.
- Не стоит 23 августа облачаться в темную одежду.
- Нельзя шить, вышивать.
- Нельзя заниматься строительными работами.
- Нельзя лениться.
Народные приметы 23 августа:
- Если вода спокойная, грядущая осень и зима не будут слишком суровыми;
- Сильная жара или проливные дожди – к затяжной и мокрой осени;
- Дождь и тепло – рыбалка будет удачной;
- Много уродило желудей – в следующем году урожай на полях хороший будет;
- Иней на траве – зима будет ранней и холодной;
- Листья липы желтеют снизу – озимые щедро уродят.
Также, 23 августа отмечается День Государственного Флага Украины.
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