Какой праздник 23 августа: народные приметы и запреты

23 августа наши почитается память преподобного Лаврентия и отмечается День Государственного Флага Украины.

23 августа православная церковь почитает память Лаврентия Римского, которому часто молятся о защите от болезней.

Святой Лаврентий был архидиаконом римской христианской общины, он следил за имуществом церкви, а также заботился о бедных. В народе святой мученик считался целителем глазных болезней. Люди верили, что святой может вернуть зрение и снять сглаз и порчу.

Лаврентий Римский

В народе дату 23 августа прозвали Лаврентий-зоречник из-за алых утренних и вечерних зорь.

Считается, что если с утра 23 августа умыться ключевой водой, то можно сохранить молодость и красоту надолго. Также люди верили, что роса, выпавшая в этот день, считается целебной.

Что нельзя делать 23 августа 2021 года:

Не следует в этот понедельник купаться в открытых водоемах.

Не стоит 23 августа облачаться в темную одежду.

Нельзя шить, вышивать.

Нельзя заниматься строительными работами.

Нельзя лениться.

Народные приметы 23 августа:

Если вода спокойная, грядущая осень и зима не будут слишком суровыми;

Сильная жара или проливные дожди – к затяжной и мокрой осени;

Дождь и тепло – рыбалка будет удачной;

Много уродило желудей – в следующем году урожай на полях хороший будет;

Иней на траве – зима будет ранней и холодной;

Листья липы желтеют снизу – озимые щедро уродят.

Также, 23 августа отмечается День Государственного Флага Украины.