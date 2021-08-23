Укр

Какой праздник 23 августа: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Какой праздник 23 августа: народные приметы и запреты Новость обновлена 22 августа 2021, 15:22
Праздник 23 августа 2021

23 августа наши почитается память преподобного Лаврентия и отмечается День Государственного Флага Украины.

23 августа православная церковь почитает память Лаврентия Римского, которому часто молятся о защите от болезней.

Святой Лаврентий был архидиаконом римской христианской общины, он следил за имуществом церкви, а также заботился о бедных. В народе святой мученик считался целителем глазных болезней. Люди верили, что святой может вернуть зрение и снять сглаз и порчу.

Лаврентий Римский
Лаврентий Римский

В народе дату 23 августа прозвали Лаврентий-зоречник из-за алых утренних и вечерних зорь.

Считается, что если с утра 23 августа умыться ключевой водой, то можно сохранить молодость и красоту надолго. Также люди верили, что роса, выпавшая в этот день, считается целебной.

Что нельзя делать 23 августа 2021 года:

  • Не следует в этот понедельник купаться в открытых водоемах.
  • Не стоит 23 августа облачаться в темную одежду. 
  • Нельзя шить, вышивать.
  • Нельзя заниматься строительными работами.
  • Нельзя лениться.

Народные приметы 23 августа:

  • Если вода спокойная, грядущая осень и зима не будут слишком суровыми;
  • Сильная жара или проливные дожди – к затяжной и мокрой осени;
  • Дождь и тепло – рыбалка будет удачной;
  • Много уродило желудей – в следующем году урожай на полях хороший будет;
  • Иней на траве – зима будет ранней и холодной;
  • Листья липы желтеют снизу – озимые щедро уродят.

Также, 23 августа отмечается День Государственного Флага Украины.

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