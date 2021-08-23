Джамала, Дзидзьо, Боржемская: украинские звезды поздравляют с Днем флага Украины (фото, видео)

23 августа украинцы празднуют одно из самых важных праздников страны — День Государственного флага.

За день до Дня независимости, 23 августа в Украине отмечают еще один праздник — День Государственного флага страны, — один из самых важных праздников украинцев.

В этот день в Киеве возле Верховной Рады состоялась официальная церемония поднятия национального флага, на которой присутствовали народные депутаты, украинские военные и журналисты.

День Государственного флага Украины начали отмечать с 2004 года, и по сей день во многих городах страны торжественно поднимают украинские флаги.

С праздником 23 августа поздравляют и наши украинские звезды. В соцсетях селебрити публикуют поздравительные посты с фото и видео, на котором присутствует изображение флага.

Так, Джамала, которая в этот день также выступает на открытии саммита "Крымской платформы", выложила видео презентации совместно песни с певицей TAYANNA, которую исполнительницы выпустили в пятницу, 20 августа.

"С Днем Государственного Флага. Это "Моя Земля", моя страна", — написала Джамала.

Фронтмен та основатель группы DZIDZIO Михаил Хома разместил анимационною открытку с флагом Украины, где написал: "Два кольори мої два кольори. Поздравляю всех с Днем Государственного Флага Украины".

Бывшая супруга украинского боксера Вячеслава Узелкова, известный фитнес-тренер Марина Боржемская поздравила с праздником, выложив свое фото в Инстаграме, на котором она позирует с флагом страны.

"С днем Государственного флага Украины. Где бы мы ни находились, сине-желтое сочетание всегда напоминает дом и Украину", — написала Боржемская.

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик опубликовала фото в красивом платье с вышивкой: "С Днем государственного флага!".

Напомним, что во вторник, 24 августа, Украина отмечает 30-летие Независимости.