Ореховый спас: когда отмечается в 2021 году, значение праздника

Ореховый Спас отмечается после Медового и Яблочного Спасов.

На следующий день после праздника Успения Богородицы православные христиане отметят Ореховый Спас. Другое название праздника — Хлебный Спас. Этот день в народе символизирует окончание сбора урожая.

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Ореховый Спас стоит третьим в очереди праздником, посвященным Иисусу Христу — Спасителю, во время которых в церкви принято освещать плоды нового урожая. Ореховый Спас отмечается после Медового и Яблочного Спасов. У этого праздника фиксированная дата. Он отмечается ежегодно 29 августа.

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Ореховый Спас: значение праздника

На Ореховый Спас окончательно приходит осень и вступает в свои права. Ореховый Спас в народе всегда символизировал окончание лета и сбора урожая. В этот день принято освящать в церкви орехи, колосья и зерно свежего урожая. На Ореховый спас пекут хлеб из муки свежего урожая, чтобы угостить им друзей и близких.

На Ореховый Спас нельзя шумно веселиться, распивать алкоголь, ссориться, сквернословить, заниматься тяжелой работой,а также желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться.

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