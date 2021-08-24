Укр

Ореховый спас: когда отмечается в 2021 году, значение праздника

Автор
О. Броскова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
53
Ореховый спас: когда отмечается в 2021 году, значение праздника Новость обновлена 23 августа 2021, 16:40
Ореховый Спас

Ореховый Спас отмечается после Медового и Яблочного Спасов.

На следующий день после праздника Успения Богородицы православные христиане отметят Ореховый Спас. Другое название праздника — Хлебный Спас. Этот день в народе символизирует окончание сбора урожая.

Ореховый Спас: когда празднуют в 2021 году

Ореховый Спас стоит третьим в очереди праздником, посвященным Иисусу Христу — Спасителю, во время которых в церкви принято освещать плоды нового урожая. Ореховый Спас отмечается после Медового и Яблочного Спасов. У этого праздника фиксированная дата. Он отмечается ежегодно 29 августа.

Ореховый Спас: значение праздника

На Ореховый Спас окончательно приходит осень и вступает в свои права. Ореховый Спас в народе всегда символизировал окончание лета и сбора урожая. В этот день принято освящать в церкви орехи, колосья и зерно свежего урожая. На Ореховый спас пекут хлеб из муки свежего урожая, чтобы угостить им друзей и близких.

На Ореховый Спас нельзя шумно веселиться, распивать алкоголь, ссориться, сквернословить, заниматься тяжелой работой,а также желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт паляницы с маком на Спас. Узнайте, как приготовить главное блюдо к праздничному столу.

"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Технологии
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Дата публикации
Категория
"Она разве не в России?": украинцы захейтили Ротару в сети после награды от Зеленского
"Она разве не в России?": украинцы захейтили Ротару в сети после награды от Зеленского
Дата публикации
Категория
В Киеве стартовал саммит Крымской платформы - как он выглядит (фоторепортаж с места событий)
В Киеве стартовал саммит Крымской платформы - как он выглядит (фоторепортаж с места событий)
Дата публикации
Категория
Возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины - фоторепортаж
Возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины - фоторепортаж
Дата публикации
Категория
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину