Укр

С Днем Независимости, Украина: Google поздравил украинцев с праздником

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
38
С Днем Независимости, Украина: Google поздравил украинцев с праздником Новость обновлена 24 августа 2021, 08:09
День независимости Украины 2021

Google разместил на главной странице поиска поздравление с Днем независимости Украины.

Во вторник, 24 августа, Украина отмечает свое "день рождение" и по совместительству один из самых важных государственных праздников — День независимости. В 2021 году стране "исполняется" 30 лет.

Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн

Компания Google решила также отметить этот праздник и посвятила украинцам особенный праздничный Doodle/дудл. В День независимости Украины на главной странице поисковика красуется стилизованное изображение казачьей чайки с украинским трезубцем на парусе на фоне цветов государственного флага.

"Сегодняшний Doodle празднует День независимости Украины, ежегодное празднование богатого культурного наследия страны и ее пути к свободе" — отмечают в описании дудла.

Google Doodle в честь Дня незавивимости Украины
Google Doodle в честь Дня незавивимости Украины

"Телеграф" присоединяется к поздравлениям с Днем независимости Украины и предлагает Вам подборку красивых открыток и поздравительных картинок, чтобы Вы могли поздравить своих родных и близких с 30-летием Украины.

Как проходит военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция)
Украина
Как проходит военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как проходит военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция)
Как проходит военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция)
Дата публикации
Категория
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Дата публикации
Категория
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Дата публикации
Категория
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ
Дата публикации
Категория
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину