С Днем Независимости, Украина: Google поздравил украинцев с праздником

Google разместил на главной странице поиска поздравление с Днем независимости Украины.

Во вторник, 24 августа, Украина отмечает свое "день рождение" и по совместительству один из самых важных государственных праздников — День независимости. В 2021 году стране "исполняется" 30 лет.

Компания Google решила также отметить этот праздник и посвятила украинцам особенный праздничный Doodle/дудл. В День независимости Украины на главной странице поисковика красуется стилизованное изображение казачьей чайки с украинским трезубцем на парусе на фоне цветов государственного флага.

"Сегодняшний Doodle празднует День независимости Украины, ежегодное празднование богатого культурного наследия страны и ее пути к свободе" — отмечают в описании дудла.

Google Doodle в честь Дня незавивимости Украины

"Телеграф" присоединяется к поздравлениям с Днем независимости Украины и предлагает Вам подборку красивых открыток и поздравительных картинок, чтобы Вы могли поздравить своих родных и близких с 30-летием Украины.