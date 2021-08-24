С Днем Независимости, Украина: Google поздравил украинцев с праздником
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 38
Google разместил на главной странице поиска поздравление с Днем независимости Украины.
Во вторник, 24 августа, Украина отмечает свое "день рождение" и по совместительству один из самых важных государственных праздников — День независимости. В 2021 году стране "исполняется" 30 лет.
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Компания Google решила также отметить этот праздник и посвятила украинцам особенный праздничный Doodle/дудл. В День независимости Украины на главной странице поисковика красуется стилизованное изображение казачьей чайки с украинским трезубцем на парусе на фоне цветов государственного флага.
"Сегодняшний Doodle празднует День независимости Украины, ежегодное празднование богатого культурного наследия страны и ее пути к свободе" — отмечают в описании дудла.
"Телеграф" присоединяется к поздравлениям с Днем независимости Украины и предлагает Вам подборку красивых открыток и поздравительных картинок, чтобы Вы могли поздравить своих родных и близких с 30-летием Украины.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-