Укр

"Красивая пара": Комаров и Кучеренко в вышиванках поздравили с Днем независимости (фото)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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"Красивая пара": Комаров и Кучеренко в вышиванках поздравили с Днем независимости (фото) Новость обновлена 24 августа 2021, 19:30
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Супруги поздравили с праздником каждого украинца.

Украинские телеведущие, супруги Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко, которые поженились в июне 2019 года, поздравили украинцев с Днем независимости, в честь которого во вторник, 24 августа, во всех уголках страны были проведены торжественные мероприятия и парады.

На своей официальной странице в Инстаграме Кучеренко опубликовала фото, на котором она с мужем позируют в центре Киева в красивых нарядах с вышивкой. 23-летняя ведущая телепередачи "Зірковий спорт" на телеканале ICTV изображена в синем платье с открытыми плечами, в то время как Комаров — в черной рубашке с сине-белой вышивкой и в джинсах.

"С Днем независимости, Украино. С праздником каждого украинца! Пусть нас всегда объединяет любовь к нашей стране и друг к другу", — отписала Александра.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Поклонники пары отметили в комментариях, что они получились очень красивыми.

На своей странице в соцсети Дмитрий опубликовал вырезку из своей программы о путешествиях "Світ навиворіт", на которых показано, как ведущий угощает жителей других стран украинским салом и дарит им вышиванки.

Напомним, что недавно Комаров начал вести передачу о туризме в Украине "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". В понедельник, 23 августа, ведущий показал невероятную красоту Шацких озер на Волыни.

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