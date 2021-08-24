Умер барабанщик The Rolling Stones: биография легендарного музыканта

На момент смерти Уоттсу было 80 лет.

Барабанщик легендарной рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает BBC.

В сообщении публициста Уоттса говорится, что музыкант скончался в лондонской больнице в окружении семьи.

Сожаления в связи со смертью выдающегося барабанщика высказали многие мировые звезды, в числе которых Ринго Старр, Эрик Клептон, Пол Маккартни и Элтон Джон.

О том, что стало причиной смерти музыканта не сообщалось, но известно, что он в 2004 году проходил курс лечения от рака горла. А несколько недель назад сообщалось, что он пропустит турне группы из-за необходимости восстановиться после медицинских процедур.

Группа The Rolling Stones образовалась в июле 1962 года. Чарли Уоттс присоединился к ней в 1963 году и с тех пор не только занял место ударника, но и создал несколько обложек для альбомов

В 2016 году журнал Rolling Stone разместил Уоттса на 12-ой строчке в списке сотни лучших барабанщиков всех времен, а журнал Classic Rock, составлявший аналогичный рейтинг, дал ему 10-ое место.

Как сообщалось ранее, в конце июля в США скончался сооснователь группы Slipknot Джои Джордисон.