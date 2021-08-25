"В среднем 44 грн в месяц": мама Скрябина пожаловалась на отсутствие авторских отчислений за песни сына

Мама Кузьмы Скрябина рассказала, что компания ООО "МУН РЕКОРДС" не выплачивает сполна авторские отчисления за песни ее сына.

Легендарный украинский музыкант Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко), который разбился в автокатастрофе 2 февраля 2015 в Днепропетровской области, оставил после себя огромное культурное наследие. Его песни до сих пор звучат, на них записывают каверы и делают различные ремиксы.

Однако у этой светлой стороны есть и темная часть. Мама Кузьмы, Ольга Кузьменко рассказала в интервью изданию "Гордон", что за года после смерти музыканта, его семье ни разу не открыли официальные отчеты о поступлениях от авторских и смежных прав, которыми занимается компания ООО "МУН РЕКОРДС".

Ольга Кузьменко отметила, что за период с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года авторские отчисления составили всего 1446 грн, что выходит 44 грн в месяц. Мама Скрябина возмущена тем, что тот огромный вклад ее сына в культуру обесценивается.

"Я не могу спокойно наблюдать, как грабят самых близких людей Андрея" — заявила Ольга Михаловна, добавив, что вместе с невесткой они подали заявление в полицию и сейчас ведется расследование по статье "мошенничество".

Ранее, "Телеграф" писал, что специально к 30-летию независимости Украины на НСК "Олимпийском" организаторы праздничного концерта "воскресили" Кузьму при помощи нейросети. Стоит отметить, что во время его выступления произошло нечто странное: на фан-зону одновременно упали все дроны.