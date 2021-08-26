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Когда Ореховый Спас в 2021 году: что можно и нельзя делать в праздник

Автор
А. Барабан
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Автор
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Когда Ореховый Спас в 2021 году: что можно и нельзя делать в праздник Новость обновлена 25 августа 2021, 16:49
Ореховый спас 2021

29 августа 2021 года отмечается Ореховый Спас.

После великого праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа, отмечается заключительное празднество уходящего лета — Третий, Ореховый Спас. Праздник не переходящий, каждый год он припадает на 29 августа, и символизирует собой окончание сбора урожая.

Третий Спас называют Ореховым потому, что с этого дня можно есть орехи, однако только после освящения их в церкви. Также в этот день принято освящать воду.

В этот день по традиции заканчивали уборку урожая и пекли первый каравай из новой муки. Из-за этого второе название праздника — Хлебный Спас.

Из-за большого количества работы в этот день, обычно праздник не отмечали массовыми гуляниями. Однако, так как заканчивается пост, то можно позволить себе накрыть большой стол с непостной выпечкой.

Что нельзя делать на Ореховый Спас:

  • Не желательно устраивать шумные гуляния и распивать алкоголь.
  • Нельзя ссориться и сквернословить.
  • Не стоит заниматься тяжелой работой, только если отложить ее нельзя.
  • Нельзя желать кому-либо зла.

Ранее, "Телеграф" писал, как приготовить вкусную паляницу с маком к праздничному столу.

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