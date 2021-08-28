Когда День шахтера в 2021 году: дата и история праздника

День шахтера в Украине в 2021 году отмечается 29 августа.

Ежегодно в последнее воскресенье августа в Украине свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых опасных профессий — День шахтера. Дата события уникальна для каждого года, и в 2021 году припадает на 29 августа.

Праздник был учрежден в 1993 году указом президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников угольной промышленности.

Конец августа был выбран для празднования Дня шахтера неслучайно. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов совершил трудовой подвиг и за смену добыл 102 тонны угля, при норме 7 тонн. С того времени в историю вошли такие слова, как "стахановец" и "работать по-стахановски".

Традиционно в этот день проводят различные концерты и торжественные мероприятия, а лучшим сотрудникам вручают награды. Также в этот день вспоминают и погибших во время работы шахтеров.

Также, 29 августа 2021 года отмечается Ореховый Спас. Ранее, "Телеграф" писал о главных запретах этого дня.