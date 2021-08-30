Посевы и посадки растений в сентябре 2021 года: календарь огородника и садовода

"Телеграф" рассказывает, когда в сентябре 2021 можно заниматься огородничество и садоводством.

Наступает осень, а это значит, что пора начинать подготавливать свои сады и огороды к холодам. На первый месяц золотой поры, сентябрь, приходится активная уборка урожая с огорода. В основном именно в этом месяце активно копают картошку, а также собирают урожай тыквы, кабачков, баклажанов, подсолнечника и фасоли.

Для садоводов сентябрь тоже пора активной работы: сбор фруктов и ягод, посадка ягодных и декоративных кустарников, винограда.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на сентябрь 2021, чтобы знать какие дни благоприятные для тех или иных работ, а какие неблагоприятные.

Благоприятные посадочные дни в сентябре 2021 года

Капуста (пекинская, цветная в теплице) — 3, 10, 11, 19, 24, 25, 29, 30

Редис (в теплице) — 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30

Зелень — 3, 10, 11, 19, 29, 30

Благоприятные дни для посева и посадки цветов

Клематисы — 9-14

Розы — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Двулетние и многолетние цветы — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Луковичные и клубневые цветы —9, 15, 16, 24, 25

Благоприятные дни в сентябре 2021 г. для посадки саженцев

крыжовник, смородина — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

малина, ежевика — 3, 9-11, 15, 16, 29, 30

Запрещенные для посадки дни в сентябре 2021 г — 13-15, 26.

Благоприятные и неблагоприятные дни для работы в саду и огороде

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