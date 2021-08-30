Посевы и посадки растений в сентябре 2021 года: календарь огородника и садовода
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"Телеграф" рассказывает, когда в сентябре 2021 можно заниматься огородничество и садоводством.
Наступает осень, а это значит, что пора начинать подготавливать свои сады и огороды к холодам. На первый месяц золотой поры, сентябрь, приходится активная уборка урожая с огорода. В основном именно в этом месяце активно копают картошку, а также собирают урожай тыквы, кабачков, баклажанов, подсолнечника и фасоли.
Для садоводов сентябрь тоже пора активной работы: сбор фруктов и ягод, посадка ягодных и декоративных кустарников, винограда.
"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на сентябрь 2021, чтобы знать какие дни благоприятные для тех или иных работ, а какие неблагоприятные.
Благоприятные посадочные дни в сентябре 2021 года
- Капуста (пекинская, цветная в теплице) — 3, 10, 11, 19, 24, 25, 29, 30
- Редис (в теплице) — 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30
- Зелень — 3, 10, 11, 19, 29, 30
Благоприятные дни для посева и посадки цветов
- Клематисы — 9-14
- Розы — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25
- Двулетние и многолетние цветы — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25
- Луковичные и клубневые цветы —9, 15, 16, 24, 25
Благоприятные дни в сентябре 2021 г. для посадки саженцев
- крыжовник, смородина — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25
- малина, ежевика — 3, 9-11, 15, 16, 29, 30
Запрещенные для посадки дни в сентябре 2021 г — 13-15, 26.
Ранее, "Телеграф" писал, какой будет погода в конце лета — начале осени.
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