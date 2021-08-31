Лунный календарь стрижек на сентябрь: когда подрезать волосы, чтобы они были здоровыми

От того, в какой день вы посетите парикмахера зависит красота ваших волос.

Лунные фазы оказывают сильное влияние на человека: его здоровье и самочувствие. От того, в какой фазе находится Луна во время стрижки, зависит рост волос, их здоровье и густота. Поэтому перед тем, как отправиться к парикмахеру, рекомендуем свериться с лунным календарем.

Лунные фазы на сентябрь 2021

Убывающая Луна - с 1 по 6 сентября и с 22 по 30 сентября 2021 года

Новолуние - 7 сентября

Растущая Луна - с 8 по 20 сентября 2021 года

Полнолуние - 21 сентября 2021 года

Лунный календарь стрижек на сентябрь: благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2021 года: 2, 4, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 29 сентября 2021 года.

2, 4, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 29 сентября 2021 года. Благоприятные дни для покраски волос в сентябре 2021 года: 4, 6, 7, 8, 18, 25, 29, 30 сентября 2021 года.

4, 6, 7, 8, 18, 25, 29, 30 сентября 2021 года. Благоприятные дни для маникюра в сентябре 2021 года: 2, 4, 6, 9, 19, 26, 27, 28 сентября 2021 года.

Ранее "Телеграф" публиковал пошаговые инструкции для создания красивых причесок на 1 сентября.