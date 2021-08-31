Астрологи назвали знаки Зодиака с самым отвратительным характером

Не все недостатки можно оправдать знаком Зодиака, но все же он влияет на характер людей.

Ни для кого не секрет, что знак Зодиака может во многом определять наш характер. Есть те, кому по гороскопу присущи более приятные черты, а есть люди, у которых в характере есть много сложного и неприятного. О них и поговорим. Узнайте, кто входит в тройку знаков Зодиака с отвратительным характером.

Овен

Овен считает, что он всегда прав, а потому всегда говорит то, что думает, не стесняясь в выражениях. Кроме того, Овна очень легко разгневать, и здесь он вновь использует любого, кто подвернется ему под руку, чтобы выпустить пар.

Скорпион

Скорпион — человек жесткий. Он очень самокритичен к себе, а потому считает себя вправе требовать соответствия высоким стандартам и от других. Если вы чем-то его обидите, Скорпион это запомнит и нанесет сокрушительный ответный удар в самый неожиданный момент.

Дева

Не удивляйтесь, что покладистая Дева оказалась в этом списке. Она раздражает людей своей дотошностью. Придирки ко всем даже самым незначительным деталям способны довести до белого каления даже ваших близких друзей.

Ранее астрологи назвали самые жадные знаки Зодиака, у которых невозможно что-то выпросить.