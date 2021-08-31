Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021: когда ждать и как пережить

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2021 года.

Первый месяц осени несет в себе опасность с первого дня, особенно для метеозависимых людей. Поэтому стоит быть максимально внимательными к своему здоровью. По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН в сентябре нас ожидают две магнитные бури, одна из которых может стать серьезным испытанием для метеозависимых.

Что бы Вы заранее могли подготовиться, "Телеграф" составил прогноз геомагнитных бурь на сентябрь 2021 года.

Первая вспышка ждет украинцев уже с утра 1 сентября, однако к вечеру она ослабиться, однако ненадолго. На 2 сентября припадает самый мощный всплеск, который продлиться до 3-го сентября. В эти дни сердечникам стоит быть предельно осторожными.

Незначительные колебания ждут 11, 12 и 21 сентября, однако они серьезной опасности не несут.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021

В дни магнитных бурь могут возникать такие симптомы: мигрень, рассеянность, бессонница, скачки давления, потеря аппетита, усталость и упадок сил.

Чтобы избежать неприятных последствий и облегчить свое состояние нужно:

Желательно отказаться от кофе, сигарет, алкоголя, жирной и жареной пищи.

Чаще пейте травяной чай.

Спать в эти дни важно не менее 8 часов в сутки.

Нежелательно в этот день заниматься спортом.

Избегайте стрессов и перенапряжения.

Откажитесь от путешествий на автомобиле.

Ранее, "Телеграф" писал, сколько будут отдыхать украинцы в сентябре 2021 года.