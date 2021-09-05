Рош а-Шана 2021: как отмечают Еврейский Новый год, традиции и запреты

Рош а-Шана — один из главных еврейских праздников.

Традиционно, в начале сентября, народы, которые исповедуют иудаизм, отмечают Еврейский Новый год — Рош а-Шана. Дата празднования зависит от лунного календаря, от того праздник Рош а-Шана отмечают в новолуние осеннего месяца тишрей по лунному иудейскому календарю. В 2021 году он выпадает на вечер 6 сентября и традиционно продлиться два дня — до 8 сентября.

Рош а-Шана — один из важнейших праздников иудеев. Евреи считают, что Бог сотворил мир именно в седьмой месяц, поэтому именно с него и ведется летоисчисление. Иудеи верят, что в эти дни, на небесах решается, кто как будет жить следующий год.

На Еврейский Новый год верующие обязательно молятся. Евреи считают, что искренняя молитва и раскаяние в этот день может повлиять на решение свыше об их судьбе.

Также в течении этих двух дней запрещена любая работа, кроме как готовки.

В дни празднования Рош Ха-Шана в синагогах обязательно трубят в шофар - бычий рог. Звуки шофара символизируют призыв к покаянию, переосмыслению своих поступков и мыслей.

Традиция Рош а-Шана - трубить в шофар

В каждый из двух вечеров праздника устраивается праздничная трапеза. В доме обязательно должны быть зажжены свечи. А на традиционном праздничном еврейском столе можно увидеть: халу — круглый хлеб, большая баранья голова или голова рыбы, нарезанная кружками морковь, всевозможные фрукты и овощи, мед и традиционный фрукт — гранат. Стоит отметить, что запрещено пробовать горькую и кислую пищу.

Праздничные блда на Рош а-Шана

В дни празднования Рош а-Шана евреи желают друг другу всего хорошего, приветствуя друг друга словами "Шана Това!", что значит "Хорошего вам года!".

Выражение "Шана Това!"

Ранее, "Телеграф" писал, что нельзя делать 5 сентября в народно-христианский праздник Луп Брусничник.