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Какой праздник 7 сентября: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Праздник 7 сентября Новость обновлена 06 сентября 2021, 15:59
Праздник 7 сентября

К этому дню завершается грибная пора. 

Во вторник, 7 сентября, православная церковь почитает память апостола от 70-ти Тита, который был первым епископом Крита. В народе праздник имеет неколько названий: "Тит", "Тит Грибник", "Тит и Варфоломей", "Гриборост", "Замолотки", "Варфоломеев день", "Тит Листопадник".

Святой Тит был учеником апостола Павла и сопровождал его в миссионерских путешествиях. Епископ был свидетелем страданий и смерти Иисуса, Его чудесного Воскресения и Вознесения на Небо. Прославился даром чудотворений.

Апостол Тит
Апостол Тит

Также, 7 сентября отмечается перенесение мощей одного из двенадцати апостолов — Варфоломея.

К этому дню завершается грибная пора. Считается, что этот день последний, когда грибы пригодны для засолки. А также с этого времени начинаются сильные листопады.

7 сентября завершается грибная пора
7 сентября завершается грибная пора

Что нельзя делать 7 сентября:

  • Не стоит заниматься постройкой дома.
  • Лучше не рисковать деньгами.
  • 7 сентября не стоит менять работу.
  • Не следует вмешиваться во внешность.
  • Не стоит проводить магические обряды.
  • Нельзя брать с собой в лес маленьких детей.

Народные приметы:

  • Если в ночь на 7 сентября идет дождь, то осень будет сухой.
  • Птицы садятся на землю – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.
  • Если пернатые предпочитают крыши земле, значит грядет ненастье.
  • Если белых грибов много, значит зима будет холодной.

Ранее, "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года. Календарь выходных и праздничных дней на месяц можно посмотреть в нашем материале.

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