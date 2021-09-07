Какой праздник 7 сентября: народные приметы и запреты

К этому дню завершается грибная пора.

Во вторник, 7 сентября, православная церковь почитает память апостола от 70-ти Тита, который был первым епископом Крита. В народе праздник имеет неколько названий: "Тит", "Тит Грибник", "Тит и Варфоломей", "Гриборост", "Замолотки", "Варфоломеев день", "Тит Листопадник".

Святой Тит был учеником апостола Павла и сопровождал его в миссионерских путешествиях. Епископ был свидетелем страданий и смерти Иисуса, Его чудесного Воскресения и Вознесения на Небо. Прославился даром чудотворений.

Апостол Тит

Также, 7 сентября отмечается перенесение мощей одного из двенадцати апостолов — Варфоломея.

К этому дню завершается грибная пора. Считается, что этот день последний, когда грибы пригодны для засолки. А также с этого времени начинаются сильные листопады.

7 сентября завершается грибная пора

Что нельзя делать 7 сентября:

Не стоит заниматься постройкой дома.

Лучше не рисковать деньгами.

7 сентября не стоит менять работу.

Не следует вмешиваться во внешность.

Не стоит проводить магические обряды.

Нельзя брать с собой в лес маленьких детей.

Народные приметы:

Если в ночь на 7 сентября идет дождь, то осень будет сухой.

Птицы садятся на землю – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.

Если пернатые предпочитают крыши земле, значит грядет ненастье.

Если белых грибов много, значит зима будет холодной.

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