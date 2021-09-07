Какой праздник 7 сентября: народные приметы и запреты
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К этому дню завершается грибная пора.
Во вторник, 7 сентября, православная церковь почитает память апостола от 70-ти Тита, который был первым епископом Крита. В народе праздник имеет неколько названий: "Тит", "Тит Грибник", "Тит и Варфоломей", "Гриборост", "Замолотки", "Варфоломеев день", "Тит Листопадник".
Святой Тит был учеником апостола Павла и сопровождал его в миссионерских путешествиях. Епископ был свидетелем страданий и смерти Иисуса, Его чудесного Воскресения и Вознесения на Небо. Прославился даром чудотворений.
Также, 7 сентября отмечается перенесение мощей одного из двенадцати апостолов — Варфоломея.
К этому дню завершается грибная пора. Считается, что этот день последний, когда грибы пригодны для засолки. А также с этого времени начинаются сильные листопады.
Что нельзя делать 7 сентября:
- Не стоит заниматься постройкой дома.
- Лучше не рисковать деньгами.
- 7 сентября не стоит менять работу.
- Не следует вмешиваться во внешность.
- Не стоит проводить магические обряды.
- Нельзя брать с собой в лес маленьких детей.
Народные приметы:
- Если в ночь на 7 сентября идет дождь, то осень будет сухой.
- Птицы садятся на землю – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.
- Если пернатые предпочитают крыши земле, значит грядет ненастье.
- Если белых грибов много, значит зима будет холодной.
Ранее, "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года. Календарь выходных и праздничных дней на месяц можно посмотреть в нашем материале.
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