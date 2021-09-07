Михайлово Чудо и Рождество Пресвятой Богородицы: какие церковные праздники будут в сентябре

"Телеграф" рассказывает, какие важные церковные праздники будут в сентябре 2021 года.

Первый месяц осени несет в себе немалое количество религиозных праздников, среди которых есть несколько больших церковных событий, таких как Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.

Помимо этого на 11 и 27 сентября припадают строгие однодневные посты.

"Телеграф" рассказывает, какие важные церковные праздники будут отмечать в Украине в августе 2021 года.

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи

19 сентября — Михайлово Чудо

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

30 сентября — Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Календарь церковных праздников на сентябрь 2021

Ранее, "Телеграф" рассказывал о том, как украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.