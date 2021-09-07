Михайлово Чудо и Рождество Пресвятой Богородицы: какие церковные праздники будут в сентябре
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"Телеграф" рассказывает, какие важные церковные праздники будут в сентябре 2021 года.
Первый месяц осени несет в себе немалое количество религиозных праздников, среди которых есть несколько больших церковных событий, таких как Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.
Помимо этого на 11 и 27 сентября припадают строгие однодневные посты.
"Телеграф" рассказывает, какие важные церковные праздники будут отмечать в Украине в августе 2021 года.
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
19 сентября — Михайлово Чудо
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
30 сентября — Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Ранее, "Телеграф" рассказывал о том, как украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.
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