Какой праздник 8 сентября: народные приметы и запреты
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8 сентября — особенно важная дата для тех, кто состоит в браке.
В среду, 8 сентября, православная церковь почитает память двух влюбленных Натальи и Андриана, которые пострадали за веру христову. В народе праздник называют: Овсяницы, Адриан и Наталия, Адриян Осенний и Наталья Овсяница, Рябинники и Адриан-толоконник.
Наталья и Андриан жили в Никомедии. Она была христианкой, а он — язычником. Но разные веры не помешали им быть вместе. Вскоре Андриан был схвачен вместе с другими христианами, и после того, как он принял веру в Христа, его предали мученической смерти. Наталья не смогла вынести разлуку с мужем, и ее сердце остановилось.
В этот день наши предки ставили в доме ветку рябины, что помогало наладить отношения в семье. Также эту веточку использовали как оберег на свадьбе. Считается, что рябина способна отгонять дурные мысли, злые силы и уберегает от сглаза.
В этот день обязательно ставили на стол блины и овсяной кисель.
Также, 8 сентября — отличный день для сбора грибов, калины и рябины.
Что нельзя делать 8 сентября:
- Под запретом сегодня лень.
- Ни в коем случае нельзя сидеть дома.
- Нельзя переедать.
- Женщинам запрещено в эту среду кричать на супруга.
- Не следует 8 сентября ругать ребенка.
- Не рекомендуется 8 сентября принимать важные решения.
Народные приметы 8 сентября
- Утренний туман сулит весну со снегопадами.
- Если много в лесах грибов, хорошо будет клевать рыба.
- Если на рябине уродилось много ягод – зима будет морозной.
- Если погода в этот день с утра холодная – зима рано придет.
- Богатый урожай опят – "бабьего лета" не жди.
- Выпал иней на скирдах – к хорошей погоде.
- Деревья инеем покрылись – будет мороз, стоит туман – будет тепло.
- Стук дятла разносится далеко – к дождливой погоде.
- Урожай рябины – к холодной зиме.
- К этому дню на березе и дубе еще осталась листва – зима будет холодной.
Ранее, "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года. Календарь выходных и праздничных дней на месяц можно посмотреть в нашем материале.
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