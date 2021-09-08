Какой праздник 8 сентября: народные приметы и запреты

8 сентября — особенно важная дата для тех, кто состоит в браке.

В среду, 8 сентября, православная церковь почитает память двух влюбленных Натальи и Андриана, которые пострадали за веру христову. В народе праздник называют: Овсяницы, Адриан и Наталия, Адриян Осенний и Наталья Овсяница, Рябинники и Адриан-толоконник.

Наталья и Андриан жили в Никомедии. Она была христианкой, а он — язычником. Но разные веры не помешали им быть вместе. Вскоре Андриан был схвачен вместе с другими христианами, и после того, как он принял веру в Христа, его предали мученической смерти. Наталья не смогла вынести разлуку с мужем, и ее сердце остановилось.

Священномученики Наталья и Андриан

В этот день наши предки ставили в доме ветку рябины, что помогало наладить отношения в семье. Также эту веточку использовали как оберег на свадьбе. Считается, что рябина способна отгонять дурные мысли, злые силы и уберегает от сглаза.

В этот день обязательно ставили на стол блины и овсяной кисель.

Также, 8 сентября — отличный день для сбора грибов, калины и рябины.

Что нельзя делать 8 сентября:

Под запретом сегодня лень.

Ни в коем случае нельзя сидеть дома.

Нельзя переедать.

Женщинам запрещено в эту среду кричать на супруга.

Не следует 8 сентября ругать ребенка.

Не рекомендуется 8 сентября принимать важные решения.

Народные приметы 8 сентября

Утренний туман сулит весну со снегопадами.

Если много в лесах грибов, хорошо будет клевать рыба.

Если на рябине уродилось много ягод – зима будет морозной.

Если погода в этот день с утра холодная – зима рано придет.

Богатый урожай опят – "бабьего лета" не жди.

Выпал иней на скирдах – к хорошей погоде.

Деревья инеем покрылись – будет мороз, стоит туман – будет тепло.

Стук дятла разносится далеко – к дождливой погоде.

Урожай рябины – к холодной зиме.

К этому дню на березе и дубе еще осталась листва – зима будет холодной.

Ранее, "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года. Календарь выходных и праздничных дней на месяц можно посмотреть в нашем материале.