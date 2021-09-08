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Какой праздник 8 сентября: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
29
Праздник 8 сентября Новость обновлена 07 сентября 2021, 20:11
Праздник 8 сентября

8 сентября — особенно важная дата для тех, кто состоит в браке.

В среду, 8 сентября, православная церковь почитает память двух влюбленных Натальи и Андриана, которые пострадали за веру христову. В народе праздник называют: Овсяницы, Адриан и Наталия, Адриян Осенний и Наталья Овсяница, Рябинники и Адриан-толоконник.

Наталья и Андриан жили в Никомедии. Она была христианкой, а он — язычником. Но разные веры не помешали им быть вместе. Вскоре Андриан был схвачен вместе с другими христианами, и после того, как он принял веру в Христа, его предали мученической смерти. Наталья не смогла вынести разлуку с мужем, и ее сердце остановилось.

Священномученики Наталья и Андриан
Священномученики Наталья и Андриан

В этот день наши предки ставили в доме ветку рябины, что помогало наладить отношения в семье. Также эту веточку использовали как оберег на свадьбе. Считается, что рябина способна отгонять дурные мысли, злые силы и уберегает от сглаза.

В этот день обязательно ставили на стол блины и овсяной кисель.

Также, 8 сентября — отличный день для сбора грибов, калины и рябины.

Что нельзя делать 8 сентября:

  • Под запретом сегодня лень.
  • Ни в коем случае нельзя сидеть дома.
  • Нельзя переедать.
  • Женщинам запрещено в эту среду кричать на супруга. 
  • Не следует 8 сентября ругать ребенка.
  • Не рекомендуется 8 сентября принимать важные решения. 

Народные приметы 8 сентября

  • Утренний туман сулит весну со снегопадами.
  • Если много в лесах грибов, хорошо будет клевать рыба.
  • Если на рябине уродилось много ягод – зима будет морозной.
  • Если погода в этот день с утра холодная – зима рано придет.
  • Богатый урожай опят – "бабьего лета" не жди.
  • Выпал иней на скирдах – к хорошей погоде.
  • Деревья инеем покрылись – будет мороз, стоит туман – будет тепло.
  • Стук дятла разносится далеко – к дождливой погоде.
  • Урожай рябины – к холодной зиме.
  • К этому дню на березе и дубе еще осталась листва – зима будет холодной.

Ранее, "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года. Календарь выходных и праздничных дней на месяц можно посмотреть в нашем материале.

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