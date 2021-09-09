Поборовшая рак модель Дарина Митченко впервые стала мамой: фото из роддома

Украинская модель Дарина Митченко родила девочку.

Финалистка конкурса "Мисс Украина — 2017,", украинская модель, победившая рак, Дарина Митченко впервые стала мамой. Утром 9 сентября на свет появился долгожданный первенец модели — девочка, которую счастливые родители называют "Горошинка".

Отметим, что незадолго до родов, "Телеграф" взял эксклюзивное интервью у Дарины.

Радостной новостью Митченко поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав первые фото малышки из роддома. Как назвали девочку, Дарина не уточнила, хотя мы знаем, что у модели есть несколько вариантов имен.

"Мы так тебя ждали, наша девочка. Не передать словами, что мы сейчас чувствуем. Спасибо, что выбрала нас" — подписала снимки модель.

Стоит отметить, что вероятней всего, что у Дарины были партнерские роды, так как они с супругом все делают вместе.

Редакция "Телеграфа" поздравляет семью с пополнением, и желает здоровья и маме, и ребенку!

Ранее, "Телеграф" писал, что 19 августа многодетной мамой стала известная украинская телеведущая Катя Осадчая. Ведущая "Світського життя" родила сына.