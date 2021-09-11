Укр

Очень романтично: Наталья Краснова показала, как танцевала на свадьбе с любимым (видео)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Наталья Краснова с мужем Новость обновлена 11 сентября 2021, 11:02
Наталья Краснова с мужем

41-летний блогер поделилась свадебным видео с 24-летним мужем, имя которого скрывает до сих пор

Известный российский стендап-комик и успешный блогер Наталья Краснова, которая неожиданно для всех вышла замуж в июне этого года за возлюбленного на 16 лет младшее ее, поделилась новым архивным видео со свадьбы.

Звезда, которая оберегает свою личную жизнь от общественности, одной из своих подписчиц на примере продемонстрировала, как не стоит переживать по поводу ощутимой разницы в возрасте двух возлюбленных.

"Вот так, например", — подписала видео Краснова, на котором она исполняет романтический танец с молодым мужем. Ролик комик выложила в сториз Инстаграма.

Отметим, что спустя три месяца после свадебного торжества Наталья так и не раскрыла личность своего любимого. Ранее блогер рассказала, что ее все устраивает в теперешних отношениях, и предполагает что умрет раньше мужа.

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