Злободневный стиль: в Китае на показе мод представили костюмы для медиков (видео)

Помимо костюмов для медиков была представлена одежда для пациентов и костюм СИЗ.

В столице Китая Пекине проходит традиционная неделя моды, во время которой помимо красочных нарядов были продемонстрированы и более актуальные в нынешнее время костюмы.

Как видно на видео, обнародованном AFP, модели вырядились в образы врачей и медсестер, борющихся с пандемией COVID-19.

"Модели в нарядах, вдохновленных специалистами в области здравоохранения, спускаются по подиуму в рамках шоу во время Недели моды Китая в Пекине", — говорится в подписи к видео.

Данные костюмы были специально разработаны Пекинским институтом моды вместе с одним из крупнейших производителей одежды и униформ в Китае Dishang.

Один из авторов проекта профессор Чжу Вэнь рассказал, что на воплощение этой задумки его подтолкнула мысль о том, с какими трудностями ежедневно сталкиваются врачи, привлеченные к борьбе против инфекции.

Кроме костюмов медиков на показе были также представлены образы для пациентов и средства индивидуальной защиты.

Как сообщалось ранее, Дания отменила все карантинные ограничения и тем самым стала первой страной Евросоюза, которая вернулась к жизни до начала пандемии.