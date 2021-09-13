Укр

Злободневный стиль: в Китае на показе мод представили костюмы для медиков (видео)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Неделя моды в Китае Новость обновлена 12 сентября 2021, 15:32
Неделя моды в Китае

Помимо костюмов для медиков была представлена одежда для пациентов и костюм СИЗ.

В столице Китая Пекине проходит традиционная неделя моды, во время которой помимо красочных нарядов были продемонстрированы и более актуальные в нынешнее время костюмы.

Как видно на видео, обнародованном AFP, модели вырядились в образы врачей и медсестер, борющихся с пандемией COVID-19.

"Модели в нарядах, вдохновленных специалистами в области здравоохранения, спускаются по подиуму в рамках шоу во время Недели моды Китая в Пекине", — говорится в подписи к видео.

Данные костюмы были специально разработаны Пекинским институтом моды вместе с одним из крупнейших производителей одежды и униформ в Китае Dishang.

Один из авторов проекта профессор Чжу Вэнь рассказал, что на воплощение этой задумки его подтолкнула мысль о том, с какими трудностями ежедневно сталкиваются врачи, привлеченные к борьбе против инфекции.

Кроме костюмов медиков на показе были также представлены образы для пациентов и средства индивидуальной защиты.

Как сообщалось ранее, Дания отменила все карантинные ограничения и тем самым стала первой страной Евросоюза, которая вернулась к жизни до начала пандемии.

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