Участник "Танцев со звездами" Константин Войтенко рассказал, почему не захотел выступать с женой

Константин Войтенко танцует вместе с 21-летней партнершей.

Украинский актер и ведущий Константин Войтенко, который стал участником нового сезона шоу "Танцы со звездами" рассказал, почему не захотел участвовать в шоу вместе с женой, хотя его супруга Валентина — профессиональная танцовщица. По его словам, они боялись ссор.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Актер говорит, что такая возможность обсуждалась, но признается, что боялся того, что участие в шоу негативно скажется на их отношениях.

"Мы бы очень много ссорились. Просто пойти потанцевать в клуб – да. В проекте, где нужно соревноваться, – нет. Мы когда-то ходили с Валей вместе на три занятия танго. Это было классно! Просто покайфовать вдвоем", — поделился Войтенко.

При этом по словам Константина, жена всячески поддержала его решение участвовать в проекте. Правда, уроки танцев пока не давала. Маленькая дочь актера также в восторге от участия папы в таком проекте. Она даже побывала на репетиции и захотела сама станцевать с отцом.

Он также рассказал, как ему работается со своей партнершей Роксоланой Маланчук. По его словам, они отлично ладят. Ради участия в "Танцах со звездами" с Войтенко девушка даже отказалась от соревнований, в которых должна была участвовать в этом году.

"Ей только 21 год, так что она ещё много раз будет участвовать в соревнованиях и побеждать. Кроме того, она крутой педагог. У неё своя студия танцев и высшее хореографическое образование. Она мегапрофессионал. Это кайф и для меня", — делится Константин.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто покинул шоу "Танцы со звездами" в последнем эфире. Из проекта выбыли сразу две пары. Это произошло потому что одна из участниц травмировала колено.