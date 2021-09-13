"Хочется прийти в себя": звезда "Первых ласточек" рассталась с парнем

Актриса Полина Носыхина призналась, что сейчас одна

Молодая украинская актриса Полина Носыхина, которая в июне этого года показала своего парня, рассказала, что рассталась с ним и сейчас не находится в отношениях с кем-либо.

В сториз Инстаграма 20-летняя девушка отметила, что не будет делится подробностями разрыва и сейчас хочет побыть холостячкой.

"Мне хочется прийти в себя после прошлых (отношений). Всему свое время", — написала Носыхина.

В апреле на безымянном пальце Полины было "засвечено" колечко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом году во время карантина Полина Носыхина без соблюдений дистанции "отожгла" в клубе.