Названы знаки Зодиака, которые не могут прожить и дня, чтобы не командовать

Среди главных любителей покомандовать первенство достается Овну.

Некоторых людей хлебом не корми, дай покомандовать. Иногда эта особенность характера является прямым следствием того, под каким знаком Зодиака родился человек. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые любят командовать больше остальных.

Овен

Овны способны возглавить любой рейтинг, где речь идет о командирах и любителях руководить. Овна невозможно переспорить. Они признают только свои планы и идеи — и ничьи больше. При этом Овен — энергичный лидер и действительно способен вести за собой людей.

Телец

Телец уверен, что он и лишь он знает, как сделать все правильно. Они плохо воспринимают критику в свой адрес, зато любят покритиковать других. Тем не менее Тельцы способны брать ответственность на себя, и могут быть хорошими руководителями.

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Лев

Лев хочет быть главным лишь потому, что постоянно жаждет внимания. Ему нравится, когда все взгляды прикованы к нему. Это льстит им, но в то же время мотивирует стать лучше, что делает его хорошим лидером.

Ранее "Телеграф" называл три знака Зодиака, которые разбогатеют уже в сентябре.