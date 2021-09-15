Астрологи назвали три наиболее самовлюбленных знака Зодиака

К наиболее самовлюбленным знакам относятся Весы, Дева и Телец.

Некоторые люди, считают себя лучше остальных практически по всем параметрам. Астрологи говорят, что самовлюбленность зависит от знака Зодиака и называют тройку знаков наиболее подверженных этому сомнительному качеству.

Весы

Весы всегда ожидают к себе особого отношения, даже когда никаких заслуг у них для этого нет. Они очень любят говорить о себе, а если видят, что собеседника это не впечатляет, то вполне способны приукрасить.

Дева

Девы уверены, что они самые умные среди всех присутствующих. Представители этого знака всегда думают только о себе. Они ищут идеального партнера, ведь только такой, по их мнению, может им соответствовать.

Телец

Тельцы убеждены, что вполне справедливо заслуживают иметь больше остальных, ведь считают себя лучшими. Тельцы считают себя искусными манипуляторами и всегда будут всячески склонять вас сделать то, что хочется им.

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