Марс в Весах с 15 сентября: астролог рассказала о благоприятном и романтическом периоде

Из-за транзита Марса в Весах астролог советует воздержаться от поездок в середине октября.

В среду, 15 сентября, в 03:14 по киевскому времени Марс вошел в Весы и будет двигаться по этому знаку до вечера 30 октября. Марс – создает напор и энергию, это планета природных инстинктов, силы, воли, активности. В знаке Весов имеет статус изгнания, т.к. стремится получить все здесь и сейчас, но это противоречит характеристикам этого знака. Весы – знак социальных взаимоотношений, ориентирован на соблюдение общепринятых правил и дипломатических формальностей.

Знак Весы символически связан с партнерскими взаимоотношениями, в период транзита Марса по Весам люди активнее вступают в романтические связи. В повседневной жизни, отношения становятся приоритетными. Дисбаланс между качествами планеты и знака может создавать проблемы, разногласия, конфликты, рассказала "Телеграфу" астролог Марина Скади.

Для того чтобы эффективно использовать транзит Марса по знаку своего изгнания, нужно сотрудничать и работать в команде. В ближайшие полтора месяца, результат в делах меньше зависит от личной воли человека, а решающим становится умение устанавливать партнерские отношения. На первый план выдвигается общественная деятельность.

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Транзит Марса по Весам всегда связан с некоторыми промедлениями, мучительным выбором из нескольких вариантов, более того, управитель этого знака – Венера, движется по Скорпиону до 8 октября, где имеет статус изгнания. Это взаимная рецепция, что дает поддержку, легче адаптироваться к сложным условиям, получить доход, благодаря cотрудничеству. Учитывайте интересы других людей, советуйтесь с партнерами, ведь транзит Марса в Весах призывает нас всех к взаимодействию. В одиночку не справиться, сила – в других людях, в сотрудничестве и партнерстве. Взаимная рецепция с Венерой, конечно, облегчает возможность достигать соглашений по спорным вопросам и смягчать возникающие конфликты, но все-таки следует подготовить себя к сложным обстоятельствам периода Марса в Весах, т.к. обе планеты в статусах изгнания, как говорится: «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Полный оборот по своей орбите Марс совершает почти за два года. Это личная планета, мужская, огненная, управляет вторником. Прошлый транзит Марса по Весам был осенью 2019 года – с 4 октября до 19 ноября. События настоящего, могут иметь сходство с событиями осени 2019.

Потенциал Весов призывает искать сторонников, завязывать контакты, отношения становятся приоритетными. Успех больше зависим от окружения, от способности согласовывать свои действия и договариваться, чем от личной инициативы и активности.

26 сентября Марс в гармоничном аспекте с ретро Сатурном, способствует конструктивным действиям. Меркурий остановился в Весах и с 27 сентября по 18 октября, перейдет в ретроградное движение. Время и обстоятельства вносят свои коррективы в запланированные дела, но, в целом, 25, 26, 27 сентября – благоприятные дни для работы, реализации проектов, решения затянувшихся вопросов. Прошлое напоминает о себе, опыт и мудрость помогают выйти из самых сложных ситуаций.

8 октября Солнце и Марс соединяются в Весах, ретроградный Меркурий приближается к этому соединению, очень важный день, не простой – Солнце в падении, Марс в изгнании, Меркурий ретроградный. Требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения вопросов и выполнения работ. Могут появиться дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее. Хороший день для возобновления старых отношений. Подходящее время, чтобы провести анализ своего прошлого, выявить и исправить ошибки, избавиться от давних стереотипов, которые сейчас уже утратили смысл и только мешают.

8, 9, 10 октября лучше отказаться от поездок, возникают сложности, проблемы с документами, обнаруживаются ошибки, замедляются работы, сложнее решаются деловые вопросы. Если вы в новых отношениях, то путаницы и ошибок станет гораздо больше.

19 октября Марс в гармоничном аспекте с ретро Юпитером, Меркурий стационарный, готовится перейти в директное движение. 18 и 19 октября – время, когда можно достичь устойчивого результата в бизнесе и профессиональной сфере, продвинуться в карьере. Хорошие дни для политика, общественного деятеля, юриста, а также для образовательной, культурной, литературной или издательской деятельности. Благоприятно решение правовых, юридических вопросов, получение консультаций.

С 20 октября и до конца месяца проявляется напряженный аспект Марс – Плутон, начинается опасный период, кризисный, точный квадрат – 22 октября. Во время действия этого аспекта возрастает вероятность катастроф, ДТП и аварий на производстве. Может повыситься напряженность в международных отношениях, прежние договорённости могут оспариваться, а соглашения нарушаться. В эти дни можно по неосторожности потерять или испортить отношения, карьеру, проект. Лучше не посещать места большого скопления людей, массовые мероприятия. Воздерживайтесь от эмоциональных решений, ищите компромиссы — это поможет избежать проблем.

Возможны обострения военных конфликтов, неожиданный неприятный поворот в серьезных вопросах, в том числе на государственном уровне. Этот период пройдёт под знаком перемен в отношениях, в партнёрстве. В третьей декаде октября возникает много препятствий, опасный день – 22 октября. Квадрат Марс – Плутон требует глубоких и конструктивный изменений, испытывает ограничениями. Напряженный аспект дружественных планет – Марса и Плутона, требует объективного анализа ситуации, призывает к взвешиванию вариантов, установления гармонии. Искусство компромисса будет необходимо в это время, как в личных делах, так и в международных.

При правильном понимании планетарных энергий, можно разрешать конфликты за столом переговоров, что легче сделать во второй половине сентября, первой и второй декадах октября. Но если тянуть до последнего, уходить от ответственности, то в третьей декаде октября это будет сделать непросто. Работа техники и оборудования, также станет непредсказуемой. Изменения в планах и расписании или необходимость внедрять новые методы, могут вызвать прилив раздра­жения или даже привести к потерям, увольнению.

Возможно также, что сложившиеся обстоятельства во второй половине октября, заставят изменить образ мышления или действия. Транзит Марса по Весам — это период «турбулентности», в это время вероятность травм увеличивается, выявляются проблемы в партнёрстве, браке и личных отношениях, противоречия обостряются, возникают неожиданные повороты в делах. Наши отношения будут проходить проверку на прочность. Это касается как личных отношений, брака, так и делового партнерства. Желание действовать напролом только усложнит ситуацию. В период с 15 сентября по 30 октября необходимо достичь равновесия между собственными интересами и потребностями других людей, выработать тактику, которая приведёт к сотрудничеству. 30 октября в 17:21 по Киеву, Марс заканчивает транзит по Весам и входит в знак Скорпиона.

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