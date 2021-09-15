Укр

"Хватит все заправлять": Андре Тан назвал главные модные ошибки этой осени

Автор
Ольга Броскова
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Главные антитренды осени Новость обновлена 15 сентября 2021, 16:30
Главные антитренды осени

Разбавьте свой образ яркими цветами, советует дизайнер.

Украинский модный дизайнер Андре Тан часто делится со своими подписчиками модными советами. Так, недавно он рассказывал, что будет в моде этой зимой и осенью, а теперь назвал главные антитренды этого сезона.

О том, какие вещи просто убью ваш стиль этой осенью дизайнер написал в своем Инстаграм.

Не нарушайте правила многослойности

Нижний слой в одежде в таких луках должен быть тоньше второго и никак иначе. В противном случае образ получится неряшливым.

Забудьте о черных колготках

Давно пора перестать носить черные колготки абсолютно с любой вещью. Отдавайте предпочтения колготам с принтами и ярким цветам. По словам Андре Тана, именно яркие и необычные колготы — настоящий хит сезона.

Тотал блэк больше не в моде

Не делайте и без того мрачное осеннее настроение еще более депрессивным. Добавьте вашему образу красок, чтобы они перенеслись и в вашу жизнь!

Не бойтесь экспериментов

Экспериментируя, лучше опираться на классические вещи простого кроя. Чаще смотрите на образы модных дизайнеров, чтобы учиться правильно комбинировать вещи.

Хватит все заправлять!

Андре Тан заверяет, что заправленные вещи вовсе необязательно будут стройнить вашу фигуру. Носите вещи навыпуск там, где это уместно, сохраняя пропорции фигуры.

Ранее Андре Тан назвал главные тренды верхней одежды сезона осень-зима 2021.

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